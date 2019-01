Keisse excuseert zich na compromitterende houding op foto: “Ik heb veel spijt, maar ik ben geen dief en geen crimineel” DMM/JDK/GVS

29 januari 2019

18u05 0 Wielrennen Iljo Keisse (36) heeft zich tijdens een persconferentie verontschuldigd voor zijn compromitterende houding bij het nemen van een foto met een Argentijnse vrouw. De renner van Deceuninck–Quick.Step ging na een trainingsrit enkele dagen voor de start van de Ronde van San Juan grappend in een weinig verhullende pose achter de dame staan. “Mensen die mij kennen, weten dat ik geen idioot of respectloos persoon ben.”

“Eerst en vooral was het niet mijn bedoeling om in deze situatie verzeild te geraken”, opende Iljo Keisse op de persconferentie. “Maar dat is toch gebeurd, dus geef ik nu mijn visie op de feiten. Er is namelijk al veel over gezegd en geschreven, daarom wil ik de zaak verduidelijken.”

“We dronken vorige week vrijdag na de training met de hele ploeg een koffie in de hoofdstraat (Deceuninck–Quick.Step was al sinds begin vorige week in Argentinië aanwezig om te acclimatiseren, red.). Het was 13u, we waren daar ongeveer vijf minuten. We betaalden, gaven de dienster een fooi en toen vroeg ze ons of we met haar op de foto wilden. Het was een normale foto, zoals we er 1.500 op een dag nemen. Ze vroeg om een tweede foto, waarbij zij zich bukte om nog beter op de foto te staan. Ik deed toen een stomme beweging op een dom moment door mijn hand achter mijn hoofd te plaatsen. Maar ik wil voor honderd procent duidelijk maken dat ik haar niet heb aangeraakt. Niet met mijn hand, niet met mijn knieën, niet met welk lichaamsdeel dan ook. Er was veel volk, dus er zijn veel getuigen die dat kunnen bevestigen. Nadien reden we terug naar het hotel.”

“Mensen die mij kennen, weten dat ik geen idioot of respectloos persoon ben”, ging Keisse verder. “En die weten ook dat ik niet de crimineel ben zoals ik mij nu voel. Dit was niet mijn beste grap, maar het is jammer genoeg gebeurd. Ik wens me te verontschuldigen aan de vrouw, aan de organisatie, aan de Argentijnse bevolking en aan de ploeg. Kortom: aan iedereen die schade leed. Ik weet dat ik als één van de oudsten van de ploeg een voorbeeldfunctie heb, maar ik heb niet nagedacht over mijn daden. Ik begrijp dat dit niet makkelijk is voor de dame in kwestie, maar dat het ook niet makkelijk is voor mijn vrouw en twee kinderen thuis.”

“De vrouw heeft klacht ingediend bij de politie. Gisteren werd ik uitgenodigd op het politiebureau en heb ik mijn verhaal gedaan. De zaak werd gesloten, maar door het internet begon het dan pas allemaal. Ik heb veel spijt, maar ik ben geen dief en geen crimineel. Ik ben een mens die fouten maakt.”

Nog een sanctie?

De dame deed haar verhaal eerder bij de Argentijnse media. “Toen we de foto namen, hoorde ik de ploeg lachen. Ik dacht eerst dat het om een grap ging, maar achteraf besefte ik wat er gebeurd was. Ik ben erg boos om het voorval, ik was aan het werk en vroeg gewoon om een foto. Ik voelde me niet gerespecteerd en trok naar de politie om een klacht in te dienen. Ze kunnen niet naar een ander land komen en vrouwen hier zonder waarde behandelen. Ik hoop dat ze hem sanctioneren.”

De organisatoren van de Ronde van San Juan hebben aan de Belgische WorldTour-formatie overigens een gepaste sanctie gevraagd. “We hebben het team aangespoord actie te ondernemen tegen de wielrenner die betrokken was bij het onfortuinlijke voorval”, klinkt het in een mededeling. “We vragen verontschuldigingen en een sanctie, die een voorbeeld stelt en de rechten van de vrouwen en de mensheid respecteert.” Afwachten dus of Quick.Step nog enige actie onderneemt.