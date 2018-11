Keisse en Viviani winnen Gentse Zesdaagse na zinderende ploegkoers: “Wat een machtige strijd” XC

18 november 2018

17u31 6 Wielrennen Iljo Keisse en Elia Viviani hebben de 78ste Gentse Zesdaagse gewonnen. Het duo van Deceuninck-Quick.Step trok aan het langste eind na een spannende ploegkoers. Voor Keisse was het zijn zevende overwinning in ‘t Kuipke. De Ketele/Ghys en De Buyst/Van der Sande werden respectievelijk tweede en derde.

Nervositeit alom bij Iljo Keisse in het begin van de ploegkoers. De Gentenaar kampte met een probleem aan het zadel en moest van fiets wisselen. Dat er niet meteen een mecanicien klaarstond, zorgde voor extra frustratie. Nadien schakelde hij terug naar zijn eerste bolide. Een mentaal tikje.

’t Was al vroeg oorlog in de afsluitende ploegkoers. De ene versnelling na de andere, maar de kleppers hielden elkaar nauwgezet in de gaten. Halfweg waren er nog vier koppels in de running voor de eindzege: Keisse/Viviani, De Ketele/Ghys, De Buyst/Van der Sande en Kluge/Reinhardt.

Cruciale eindsprint

Bij het ingaan van de finale wisten Kenny De Ketele en Robbe Ghys een nieuwe winstronde te realiseren. De concurrentie keek wat naar elkaar. De twee Belgen leken even het zaakje onder controle te hebben, maar toen pakten Keisse/Viviani en De Buyst/Van der Sande prompt een ronde terug. Alles te herdoen.

Na de eerste sprint hadden Keisse/Viviani en De Ketele/Ghys éxact evenveel punten: 350. Om maar aan te tonen hoe spannend het was. Uiteindelijk werd álles bepaald in de allerlaatste sprint. En daarin toonde het duo van Deceuninck-Quick.Step zich de sterkste. Keisse en Viviani zijn de keizers van ‘t Kuipke.

Keisse: “Wat een machtige strijd”

“Dit was een hevige koers, maar alles verliep heel fair”, vertelde een emotionele Keisse na afloop. “Ik zou graag Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande willen feliciteren. Bedankt voor de machtige strijd. Ik weet daarnaast waarom ik maar één Zesdaagse rijd. Die van Gent. ’t Is gewoon de mooiste Zesdaagse die er is. Hier is de beste sfeer”, aldus Keisse.

Eindstand

1. Iljo Keisse/Elia Viviani (Bel/Ita) 382 punten

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 374

3. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel) 348

Op 1 ronde:

4. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 233

Op 2 ronden:

5. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 255

Op 7 ronden:

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 202

Op 11 ronden:

7. Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder (Bel) 270

Op 26 ronden:

8. Francesco Lamon/Michele Scartezinni (Ita) 108

Op 29 ronden:

9. Jonas Rickaert/Stijn Steels (Bel) 128

Op 32 ronden:

10. Jesper Morkov/Roy Pieters (Den/Ned) 28

Op 40 ronden:

11. Fabio Van Den Bossche/Nick Stöpler (Bel/Ned) 94

Op 44 ronden:

12. Gerben Thyssen/Marc Hester (Bel/Den) 43