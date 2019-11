Keisse en Cavendish gaan voor eindwinst in ‘t Kuipke: “Afwachten of onze oude knoken het zes dagen gaan volhouden”



Bron: Belga 0 Baanwielrennen Iljo Keisse jaagt vanaf morgen op zijn achtste eindzege in de Zesdaagse van Gent. De thuisrijder wordt gekoppeld aan oud-wereldkampioen Mark Cavendish. Het doel is eindwinst: “Aan motivatie ontbreekt het niet.”

“We starten met slechts één doel: winnen. Daar gaan we vol voor”, zegt Keisse. “Mark Cavendish is sinds donderdag in Gent. We trainden al samen in het Kuipke. Het is wel nog afwachten hoe sterk we staan als koppel. Aan motivatie ontbreekt het ons zeker niet, maar wij zijn niet meer van de jongsten als je de rest van het deelnemersveld bekijkt. Of onze oude knoken het zes dagen gaan volhouden, weet ik ook niet. Ikzelf kwam tijdens Parijs-Roubaix zwaar ten val. Afwachten of mijn elleboog en schouder niet gaan opspelen. Mark heeft de Zesdaagse van Londen al achter de rug, maar je kan Londen niet vergelijken met Gent. Op de kleine piste van ‘t Kuipke kan je geen groot verzet draaien, het programma is ook compleet anders. In Gent kom je aan 120 kilometer koers op een avond, in Londen aan de helft.”

Keisse won de zesdaagse van Gent in 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 en 2018. Cavendish mocht in 2016 juichen in ‘t Kuipke toen hij een tandem vormde met zijn landgenoot Bradley Wiggins. Keisse-Cavendish reden in 2014 al eens als koppel de Zesdaagse van Gent. Ze moesten toen in Jasper De Buyst en Kenny De Ketele hun meerdere erkennen en finishten als tweede.

Concurrentie

Het Belgisch-Brits duo zal tegenstand mogen ondervinden van Kenny De Ketele en Robbe Ghys, en Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. Ook de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt mogen aan het kransje topfavorieten voor de eindzege worden toegevoegd.

- deelnemende ploegen -

Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui)

Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr)

Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel)

Moreno De Pauw/Gerben Thijssen (Bel)

Lindsay De Vylder/Wim Stroetinga (Bel/Ned)

Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel)

Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned)

Fabio Van Den Bossche/Marc Hester (Bel/Den)

Jonas Rickaert/Roy Pieters (Bel/Ned)

Michele Scartezinni/Francesco Lamon (Ita)

Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande (Bel)

Morgan Kneisky/Oliver Frederiksen (Fra/Den)