Keisse blij met verlengd contract bij Deceuninck: “Niet moeten inleveren” JSU/ODBS

28 juni 2020

19u51

Bron: VTM NIEUWS 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Opluchting voor Iljo Keisse (37). Nog een seizoen bij de mannen van Patrick Lefevere, zijn twaalfde al. En ook een seizoen dichter bij zijn grote droom, koersen tot zijn veertigste. Bij VTM NIEUWS toont Keisse zich enerzijds dankbaar dat zijn contract met een jaar verlengd is zonder dat hij moet inleveren. Anderzijds vindt hij het een logische keuze van Deceuninck-Quick.Step. Als de man met ervaring die in oktober onder andere Remco Evenepoel kan bijstaan tijdens de Giro. “Er zijn hier veel jongeren die ik kan leiden. In de Giro in dienst rijden van Remco en voor onze spurters. Nee, ik heb niet met andere ploegen gesproken. Het zou echt pijn gedaan hebben om nog te moeten veranderen van ploeg.”

Lees ook. Deceuninck-Quick.Step verlengt aflopende contracten van ervaren rotten Devenyns en Keisse