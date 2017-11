Keisse afwezig op Zesdaagse van Gent, "maar ons deelnemersveld is nog steeds imposant" Redactie

16u00

Bron: Belga 0 Photonews Wielrennen In aanwezigheid van onder meer ex-wereldkampioen Freddy Maertens en pistier Kenny De Ketele werd deze middag in de Gotische zaal van het Gentse stadhuis de 77ste editie van de Zesdaagse van Gent, die start op dinsdag 14 november en zijn ontknoping kent zondagnamiddag 19 november, voorgesteld. De organisatoren pakken dit jaar uit met een Vierdaagse voor vrouwen elite en naast de eigenlijke zesdaagse is er traditiegetrouw ook de Toekomstzesdaagse voor beloften.

"Wie nog geen kaarten heeft voor deze editie kan enkel nog tickets krijgen voor de openingsavond. De rest van het evenement is totaal uitverkocht", stelde organisator Rob Discart.

"Onze kaartenverkoop voor de 77ste uitgave startte daags na de editie die gewonnen werd door Bradley Wiggins en Mark Cavendish. We zullen nu ook op maandag 20 november de tickets voor 2018 al aan de man/vrouw brengen. Het toont maar aan dat de Zesdaagse van Gent leeft bij het wielerpubliek. Natuurlijk is het jammer dat Iljo Keisse noodgedwongen forfait moest geven met een handblessure, maar ons deelnemersveld is imposant en dat spreekt de fan wel aan. Naast onze eigenlijke zesdaagse zetten we nu ook in op een Vierdaagse van Gent voor vrouwen elite. Op zondag 19 november is er voor hen zelfs een ploegkoers voorzien. Ook de G-sporters komen bij ons aan hun trekken en er is natuurlijk ook ons aanbod met tal van artiesten die tussen de verschillende pauzes door het publiek zullen entertainen", besluit Discart.

Nog geen tickets voor #ZesdaagseGent? Kijk snel via Uitbureau Gent welke tickets opnieuw beschikbaar zijn ➡ https://t.co/XlZwGUkvel pic.twitter.com/4ppUZVQlPN z6sdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gaan vol voor de eindzege

Publiekslievelingen nummer één worden dit jaar ontegensprekelijk Moreno De Pauw met Kenny De Ketele. De Ketele en De Pauw vormen al enkele jaren een geducht pistekoppel en dat zal de komende Zesdaagse van Gent niet anders zijn. Ze liggen gebrand op een eerste zege in 'hun' Gent. Vorig jaar moesten ze enkel in Wiggins-Cavendish hun meerdere erkennen. De Ketele won de Zesdaagse van Gent wel al in 2014, met Jasper De Buyst, en in 2011 aan de zijde van Robert Bartko.

"Ik heb door een zware val een niet zo goede voorbereiding gehad. Ik werk dit weekend de Wereldbekermanche in Manchester nog af en ga daar zeker nog wat aan mijn conditie schaven", opende Kenny De Ketele. "Er is dit jaar heel veel concurrentie voor de eindzege in het Kuipke maar Moreno en ikzelf zullen met ongelooflijk veel ambitie aan de start komen. Deze zesdaagse willen wij echt winnen, maar gemakkelijk wordt het zeker niet."

"De Fransen Kneisky-Thomas zijn echt wel sterk, net als de Australiërs Meyer-Scotson", vervolgde De Ketele. "Zij werden niet voor niets tweede op het WK ploegkoers. Viviani kende vorig jaar de eerste dagen heel wat aanpassingsproblemen en zag alle kleuren van de regenboog in het Kuipke, maar groeide naarmate de koers vorderde. Het komt erop aan er vanaf dag één te staan en zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Ook de nevennummers zijn zo belangrijk geworden in een programma dat wel echt zwaar is. Elke avond geven wij hier zowat 130 kilometer vol gas en dat tegen een gemiddelde van 50 kilometer per uur. Dat is op andere zesdaagsen wel anders waar je eens wat kan uitrusten. In Gent gaat dat niet."

AP De Pauw en De Ketele.

Christophe Sercu: "Wereldtop van het baanwielrennen tekent present"

Geen 'Keizer van het Kuipke' dus aan de start van de Gentse zesdaagse dit jaar. Iljo Keisse kan niet aantreden met een handblessure. De organisatoren wisten desondanks wel een sterk deelnemersveld bijeen te sprokkelen.

"Met Kneisky-Thomas hebben we een topkoppel aan de start. Zij krijgen zeker concurrentie van de Italianen Elia Viviani met Michele Scartezzini. Eerstgenoemde werd vorig jaar gekoppeld aan Iljo Keisse en kende de eerste dagen heel wat aanpassingsproblemen aan de technische piste die het Kuipke toch wel is. Naarmate de zesdaagse vorderde kwam hij echt in zijn element en daar zal hij nu wel de vruchten van dragen", stelde matchmaker Christophe Sercu.

"Kenny De Ketele en Moreno De Pauw willen de Belgische eer hoog houden. In 2016 pakten ze nog het baanrecord en zij zullen aangemoedigd worden door een vol Kuipke. Ik schat ook de Australiërs Cameron Meyer met Callum Scotson, tweede op het WK ploegkoers, hoog in net als het Belgisch-Duitse koppel Gerben Thijssen, die debuteert in de grote zesdaagse, met Leif Lampater. Kortom, het belooft een spannende strijd te worden met een evenwichtig samengesteld deelnemersveld, waarin de wereldtop van het baanwielrennen present tekent", verduidelijkte Christophe Sercu.

With less than a week to go, we’re working hard on getting ‘t Kuipke ready! Later today, we’ll be announcing the teams so stay tuned! #Ghent6Day #ZesdaagseGent pic.twitter.com/10q1EBOe7v z6sdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

De deelnemende ploegen:

Morgan Kneisky (Fra)/Benjamin Thomas (Fra); Elia Viviani (Ita)/Michele Scartezzini (Ita); Moreno De Pauw (Bel)/Kenny De Ketele (Bel); Gerben Thijssen (Bel)/Leif Lampater (Dui); Cameron Meyer (Aus)/Callum Scotson (Aus); Otto Vergaerde (Bel)/Nick Stöpler (Ned); Mark Stewart (GBr)/Ollie Wood (GBr); Robbe Ghys (Bel)/Lindsay De Vylder (Bel); Yoeri Havik (Ned)/Wim Stroetinga (Ned); Jonas Rickaert (Bel)/Roy Pieters (Ned); Marc Hester (Den)/Christian Grasmann (Dui); Tristan Marguet (Zwi)/Louis Pijourlet (Fra