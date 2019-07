Katusha en Arkéa gaan fuseren tot één WorldTour-ploeg DMM/JDK

30 juli 2019

16u34 4 Wielrennen Groot nieuws in het WorldTour-peloton. Katusha-Alpecin staat op het punt om samen te gaan met Arkéa-Samsic. WielerFlits meldt dat beide ploegen een akkoord hebben om volgend jaar onder één noemer in de WorldTour te koersen.

Arkéa-Katusha of Katusha-Arkéa. Hoe de ploeg gaat noemen, is niet geweten. Feit is wel dat Arkéa-Samsic en Katusha-Alpecin volgend jaar als één team in het peloton zullen te zien zijn. Volgens WielerFlits blijft Katusha-manager Igor Makarov eigenaar van de WorldTour-licentie. De Rus was de voorbije tijd met meerdere partijen in gesprek voor een fusie, maar kiest nu dus voor een samengaan met Arkéa-Samsic.

Het management van de procontinentale ploeg uit Frankrijk droomde al even van promotie naar de WorldTour. In die zin bewoog het zich de laatste maanden ook nadrukkelijk op de transfermarkt. Zo zouden Nairo en broer Dayer Quintana de ploeg komen versterken volgend jaar en zijn ook de overgangen van Diego Rosa, Winner Anacona en Nacer Bouhanni volgens diverse media rond. Toch had Arkéa maar elf renners onder contract voor volgend seizoen.

Nu de Franse ploeg samengaat met Katusha kregen die elf renners met een verbintenis voor volgend jaar volgens WielerFlits een contract onder de neus geduwd om zich akkoord te verklaren met de overstap naar de WorldTour en naar Katusha-Alpecin. Ook daar liggen elf renners onder contract. Concreet heeft de op handen zijnde Russisch-Franse ploeg dan 22 renners onder contract voor volgend jaar, waarbij dan vanaf 1 augustus nog eens de aangekondigde versterkingen bij moeten komen.

Ook voor enkele Belgische renners heeft dit verhaal gevolgen. Jens Debusschere en Jenthe Biermans liggen voor volgend jaar allebei onder contract bij Katusha. De twee komen krijgen er in 2020 dus een pak nieuwe ploegmaats bij. Met Quintana, Bouhanni, Barguil en mogelijk ook nog André Greipel komen er enkele stevige namen bij. Tot slot zou BMC volgens WielerFlits ook CANYON komen vervangen als fietsleverencier. De Zwitserse constructeur voorziet nu al de fietsen van Team Dimension Data.