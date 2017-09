Katusha Alpecin versterkt selectie met Zuid-Afrikaan 12u03 0 TDW Willem Jakobus Smit. Wielrennen De Zuid-Afrikaanse wielrenner Willem Jakobus Smit (24) vervoegt de rangen van Katusha Alpecin. Hij komt over van het bescheiden RoadCover Cycling Team en debuteert in 2018 voor de Zwitsers in de WorldTour.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt 'Willie' Smit op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om bij de ploeg aan de slag te gaan en mij te tonen op het hoogste niveau van het wielrennen. Ik ben Katusha heel dankbaar dat ze nu ook inzetten op Afrikaanse renners."



Smit mocht dit seizoen al zestien keer het zegegebaar maken, onder meer in het Afrikaans kampioenschap op de weg. Tijdens het WK van zondag in het Noorse Bergen toonde de Zuid-Afrikaan zich in een lange vlucht.



"Wat op mij het meeste indruk maakt, meer nog dan zijn resultaten, is zijn brandende verlangen om de top te halen", zegt teammanager José Azevedo. "Hij investeerde veel in de sport en betaalde al zijn reiskosten zelf. Ik hou van zijn attitude. WorldTourniveau wordt een grote stap, maar ik heb er vertrouwen in en we zullen hem goed begeleiden. Willie kan klimmen, is snel en heeft een goeie tijdrit in de benen. Ik kijk ernaar uit met hem samen te werken."