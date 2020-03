Kans voor klassiekers in het najaar: Belgian Cycling laat wielerseizoen dit jaar doorlopen tot eind oktober DMM

25 maart 2020

16u32

Bron: Belga 0 Wielrennen Na overleg tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de FCWB werd vandaag beslist het Belgisch wielerseizoen tot eind oktober te verlengen. Normaal gezien viel het einde samen met de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op 13 oktober.

“Wij hebben een interfederale coördinatiecel geïnstalleerd met de drie federaties, Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de FCWB, om alles zo uniform mogelijk te houden. Daarmee hebben wij de beslissing genomen om de zomerkalender te verlengen tot 31 oktober. Dat is zo het geval voor de BMX-, MTB- en de wegwedstrijden”, stelt algemeen directeur van de KBWB Jos Smets aan Belga.

Organisatoren waarvan de wedstrijd werd afgelast, mogen nu dus een aanvraag indienen om een nieuwe datum te verkrijgen. “Vanaf de categorieën U17, de nieuwelingen, kan men een nieuwe aanvraag indienen tot en met de datum van zaterdag 31 oktober. Voor wat betreft de aspiranten is er nog geen beslissing genomen. Daarover zal pas later gecommuniceerd worden.”

Diverse organisatoren wilden na de noodgedwongen afgelasting hun wedstrijd later op het jaar organiseren. “Wij hebben hieromtrent al enkele vragen gekregen. Wij schreven de organisatoren van april reeds aan met de vraag naar welke datum zij eventueel willen verschuiven. Maar we zullen echt wel uitkijken hoe we deze puzzel in elkaar gaan passen. We moeten immers respect tonen voor de organisatoren die reeds hun datum hadden voor de crisis uitbrak.”

“Wij gaan geen wedstrijden wegduwen om andere koersen in de plaats te zetten. Daar zal inderdaad nog een pak werk mee gemoeid zijn, maar daar zullen we wel een mouw aanpassen. Sommige organisatoren beslisten om dit jaar geen nieuwe datum te zoeken en meteen uit te kijken naar volgend seizoen. Ik verwacht ook geen nefaste terugval qua aantal wedstrijden in 2021. De meeste koersen zullen opnieuw op de kalender verschijnen”, aldus Smets.

Voorlopig is het nog onduidelijk wanneer er eventueel opnieuw gekoerst kan worden in ons land. Wat de wedstrijden betreft die in de maand mei staan geprogrammeerd, wordt uiterlijk op 3 april beslist of die al dan niet kunnen plaatsvinden. “Het is voor ons ook nog steeds koffiedik kijken wanneer we, na het coronatijdperk, een eerste keer terug zullen koersen. Gezondheid staat echter boven alles.”