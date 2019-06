Kan Stuyven dramatisch voorjaar goedmaken? "Fysiek en mentaal weer in balans” JDK

30 juni 2019

10u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Alle signalen wezen erop in de Ronde van Zwitserland: Jasper Stuyven (27) rijdt als herboren rond na een dramatisch klassiek voorjaar. “Ik acht mezelf niet kansloos op het BK.”

Vijfde en derde in de spurt. Maar vooral: twee méér dan degelijke beklimmingen van Flumserberg en Gotthard, mooi tussen de mensen en “zonder forceren”. Jasper Stuyven draait weer als vanouds en dat is een verademing na een klassiek voorjaar waarin hij geen poot aan de grond kreeg. “Begin mei al, op hoogtestage op de Teide op Tenerife, merkte ik dat ik opnieuw diep kon gaan. En blíjven gaan. Daar leverde ik niet langer een gevecht met mezelf, kwam ik fysiek én mentaal weer in balans.”

Stuyven werd ziek in de Omloop, luisterde te weinig naar zijn eigen lichaam en ondermijnde daardoor de rest van zijn voorjaar. “Hoe vaak heb ik al niet tegen mensen gezegd: ‘Je moet dúrven rusten.’ Als puntje bij paaltje kwam, liet ik het zelf na. Het was sterker dan mezelf.” Tegelijk nestelde zich iets in zijn hoofd, dat zijn focus aantastte en zwaar invloed kreeg op zijn prestaties. “Ik wil er niet in detail over treden, dat is privé. Maar mentaal vertoefde ik in andere oorden, niet meer bij de koers. Op een bepaald moment zei ik zelfs tegen mijn vriendin Elke: ‘Ik zou willen dat het voorjaar al voorbij was.’ Dat was vlak na Milaan-Sanremo.”

Vrijheid in de Tour

Met de steun van zijn directe omgeving nam Stuyven zichzelf weer in handen. “Ik moest op den duur toegeven dat het probleem groter was dan ik het zelf inschatte of wilde. Een wake-upcall? Ja, misschien wel.” Stilaan herwon hij het fietsplezier en de liefde voor de stiel. Dat vertaalde zich in een groeiende conditie, waarmee hij na de geslaagde Zwitserse test het BK en aansluitend zijn derde Tour aanpakt. “Ik acht mezelf niet kansloos zondag”, klinkt het na twee opeenvolgende bronzen medailles in Antwerpen (2017) en Binche (2018). “Maar zo’n titelrace is niet simpel. Je moet de hele dag alert zijn, zélf uit je kot durven te komen en op de juiste momenten de juiste beslissingen nemen. Dat maakt het ingewikkeld.”

De BK’s van Stuyven

Wielsbeke 2014 6de

Tervuren 2015 niet gestart

Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016 opgave

Antwerpen 2017 3de

Binche 2018 3de