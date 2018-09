Kan Sagan het voor een vierde keer op rij? Hinault en ex-kampioenen: "Hij moet de rest durven verrassen met vroege aanval" Bart Audoore en Joeri De Knop in Oostenrijk

29 september 2018

08u30 0 Wielrennen Peter Sagan deelt het WK-zegerecord met Alfredo Binda (1927, 1930, 1932), Rik Van Steenbergen (1949, 1956, 1957), Eddy Merckx (1967, 1971, 1974) en Oscar Freire (1999, 2001, 2004) maar een vierde titel kan daar dus zondag verandering in brengen. Maar kan het voor de Slovaak? Wij vroegen het aan zijn voorgangers.

Johan Museeuw (1996) : “Doen zoals ik in Lugano 1996”

“Ik heb het parcours afgereden: het is héél zwaar. Maar goed, Lugano in 1996 was ook te zwaar voor mij. Ik denk dat Sagan iets moet proberen zoals ik destijds gedaan heb. De puzzel zal nog altijd moeten passen, maar hij is een groot kampioen die bijna alle parcours aankan en in één dag kan hij op elk terrein meedoen met de groten. Eén ding mag hij niet doen: wachten tot Alaphilippe en Valverde vertrekken op de slotklim, want dan gaat hij moeten passen. Maar als hij kan anticiperen, geef ik hem een kans. Tenslotte moeten ze die zware klim op het einde maar één keer doen. Alle andere hellingen zijn binnen zijn mogelijkheden. Neen, ik zet Sagan niet zomaar weg.”

Joop Zoetemelk (1985) : “Vuelta was voorbereiding”

“Ik weet niet of hij de slotklim kan verwerken, maar ik denk dat er kans is. Sagan is een heel goeie renner, en die laatste klim is niet zo heel lang. Ik denk dat hij zich daar goed op voorbereid heeft. Hij was niet goed in de Vuelta, dat klopt, hij kon geen rit winnen, maar hij heeft de wedstrijd wel uitgereden. Dat betekent dat hij een heel goede basis heeft, ik denk dat hij goed zal zijn. Ik denk dat hij de Ronde van Spanje als voorbereiding heeft gebruikt op dit wereldkampioenschap.”

Bernard Hinault (1980) : “Rest verrassen met vroege aanval”

“Er zijn grotere kanshebbers dan Sagan, Alaphilppe bijvoorbeeld, maar dit is een WK: iedereen kan winnen. In een goeie dag heeft Sagan kans. Die laatste klim is niet in zijn voordeel, maar ik denk niet dat hij daar op gaat wachten. Sagan zal offensief moeten koersen als hij wil winnen. Vanuit de ontsnapping maakt hij kans. Hij durft dat. Ik geloof dat hij met een vroege aanval gaat proberen om de anderen te verrassen.”

Alessandro Ballan (2008): "In principe niet, maar het is dubbel"

"Het is een beetje dubbel. In eerste instantie zou ik zeggen: onmogelijk dat Sagan op dat loodzware parcours een vierde keer wint. Maar anderzijds, als de wedstrijd traag verloopt, hij kan overleven en met de eerste groep over de top van de laatste helling geraakt… Tja, dan zit de mogelijkheid er natuurlijk wel in. Alles hangt af van het koersverloop."

Oscar Camenzind (1998): "Dit parcours is te zwaar voor Sagan"

"Dit parcours, met zoveel hoogtemeters, valt normaal gezien te zwaar uit voor hem. Ze noemen de Gramartboden niet voor niets ‘Höttinger Höll’, de Hel. Als Sagan tóch opnieuw wereldkampioen wordt — je weet het nooit met hem — zal dat betekenen dat de concurrentie heeft gefaald, té afwachtend heeft gekoerst. Hoe langer er wordt gewacht, hoe meer zijn kansen stijgen."

Maurizio Fondriest (1988) : "5000 hoogtemeters doorstaan is onmogelijk"

"Sagan kan een eind in de wielen blijven. Maar 5000 hoogtemeters doorstaan, neen, dat lijkt me onmogelijk. Neem de Gramartboden. Dat is niets voor hem. Geloof me, die is twee keer zwaarder dan de Muur van Hoei. Sagan heeft nog nooit zo'n zware koers gewonnen. Hij is een speciale coureur maar het zou uitzonderlijk zijn als hij wint. Ik acht het uitgesloten."

Philippe Gilbert (2012): "Hij klimt zo slecht niet"

"Op papier moet je zeggen: ja. Sagan is een buitengewone renner die tot buitengewone dingen in staat is. Hij leest de koers zeer goed. Misschien zondert hij zich wel wat vroeger af met een groepje en gaat hij vol op die laatste helling. Zo slecht klimt hij namelijk niet. De Gramartboden is en blijft een muur, maar ook geen col van 15 minuten."

Eddy Merckx (1967, 1971, 1974): "Het wordt een moeilijke opdracht"

"Het wordt een heel moeilijke opdracht. Sagan kan wel een helling verteren. Als het moet klampt hij zeer lang aan. Maar ik vrees dat de Gramartboden in de finale van dit WK toch net iets te zwaar zal uitvallen voor hem. In Richmond, Qatar en Bergen speelde het parcours veel meer in zijn kaart. Hier denk ik dat er altijd wel een paar sterker zullen zijn."