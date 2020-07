Kan het peloton coronavrij blijven? Professor Blocken: "Snelle test kan situaties zoals in Burgos oplossen" Marc Ghyselinck

31 juli 2020

07u27 0 Wielrennen Het is weer koers! En nu vraagt iedereen zich af hoelang het gaat duren voor het coronavirus ook het peloton opnieuw lam legt. Kan het peloton coronavrij blijven? Jazeker, zegt de Belgische hoogleraar Bert Blocken. Er zijn twee voorwaarden: renners en hun entourage moeten elke dag worden getest. En het publiek moet van de wedstrijden worden geweerd.

Professor Bert Blocken kreeg de halve wereld over zich heen, toen hij met aerodynamisch onderzoek aantoonde hoe een zogenaamde druppelwolk een razendsnelle verspreiding van het coronavirus in een peloton wielrenners kon veroorzaken. Blocken is professor bouwfysica aan de KU Leuven en de TU Eindhoven. Aerodynamica is zijn specialiteit, wielrennen een geliefkoosd onderzoeksdomein.

Blocken rekende uit hoe groot het aerodynamische voordeel is van een jagend peloton op een eenzame koploper. Hij berekende de ideale positie voor een renner in een peloton. En hij bracht enkele maanden geleden de verspreiding van zogenaamd aerosols of druppelwolken in beeld, in een peloton.

Wat Blocken niét zei: dat renners verspreiders zijn van het coronavirus. En dat het daarom onverantwoord is om te koersen. Integendeel. “Renners zijn perfect in staat om de verspreiding van een virus te voorkomen. Dat deden ze al lang voor er sprake was van het coronavirus. Wielrennen is geen probleem zolang het peloton coronavrij is."

Koersen mag, vindt Blocken.

"Ik pleit ervoor om renners dagelijks te testen. Er zijn nieuwe, snelle tests beschikbaar. Zo'n test kan binnen de halve minuut aantonen of een renner wel of niet met corona is besmet. Het is nu wachten op de certificering van deze test."

Die 30 seconden-test komt van het Nederlandse bedrijf Spektrax. Men zou in afwachting een test uit de VS kunnen gebruiken, zegt Blocken. "Deze test komt na vijf minuten met resultaat. Het wielrennen kan zo'n test gebruiken om alle renners en hun entourage dagelijks te testen. Elke ochtend bijvoorbeeld. Als iemand positief test kan die persoon uit de race worden verwijderd. Anderen die negatief testen, blijven dan. Zo vermijd je situaties als in de Ronde van Burgos waarin een aantal renners uit de koers is gehaald, ook al bleken ze in de coronatest negatief."

Kostprijs van de test: zo'n 50 euro. "Dat is perfect te doen", zegt Blocken. "Dan kan de show doorgaan."

Publiek weren

Op voorwaarde ook dat het publiek van het wielrennen wordt geweerd.

Blocken: "Het is niet meer verantwoord om het publiek toe te laten op de wedstrijden. Je kunt niet uitsluiten dat ergens op een col of langs een smalle weg, rare dingen gebeuren. Dat mensen spuwen naar renners. In het verleden hebben ze al met urine naar Chris Froome gegooid. Ook voor de veiligheid van de renners is het veel beter om alle publiek te weren. Hoe spijtig ook."

"Het zou goed zijn als mensen het wielrennen van in hun woonkamer volgen, gewoon op tv. Als mensen gewoon binnen blijven, zal de verspreiding van het virus veel minder snel gaan."

