Kampioenen gehuldigd op tweede Women's Cycling Fan Day Joeri De Knop

Méér vrouwen op de fiets. Dat was de inzet van de tweede Women's Cycling Fan Day, vandaag in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx op de Gentse Blaarmeersen. Vrouwen en meisjes van alle leeftijden kwamen er in hun passie voor de wielersport ruim aan hun trekken. Zo was een piste-initiatie voorzien met wereldkampioenen ploegkoers Jolien D'hoore en Lotte Kopecky en kon ook een offroadclinic worden gevolgd onder begeleiding van olympisch finaliste (Rio 2016) en vice-Europees kampioene BMX Elke Vanhoof. Fietstochten vanuit Gent (25 km) en Herzele (65 km) waren voor alle dames gratis - vrouwvriendelijke bevoorrading en 'goodies' inbegrepen. Twee modeshows en een huldiging van onze kampioenen - met viervoudig wereldkampioene Yvonne Reynders als eregaste - sloten de rijkgevulde dag af.



De Women's Cycling Fan Day, een initiatief van de commissie vrouwenwielrennen van Belgian Cycling, vestigt dit jaar samen met de nationale organisatie 'Pink Ribbon' de aandacht op de strijd tegen borstkanker. Het doet dat via de verkoop van de Pink Ribbon-lintjes en speciaal voor de gelegenheid door kledijsponsor Bioracer ontworpen roze Belgische wielertruien (65 euro/stuk, waarvan 10 euro naar Pink Ribbon gaat), die door de rensters worden gedragen.

rv Jolien D'hoore helpt een meisje in het zadel voor een aantal rondjes proefdraaien op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx.

rv