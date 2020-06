Kalender UCI nu echt definitief: Ronde van Lombardije verschuift naar 15 augustus, de week na Milaan-Sanremo Joeri De Knop/MXG

12 juni 2020

15u42

Bron: Il Messaggero 0 Wielrennen Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de UCI-kalender voor de rest van het wielerseizoen 2020 is er. Veel verandert er niet. De enige grote wijziging is de verschuiving van de Ronde van Lombardije naar 15 augustus. Het monument stond eerder op 31 oktober gepland.

De managementcommissie van de UCI kwam deze week samen en besliste dat er toch nog aanpassingen nodig waren aan de kalender door de gevolgen van de coronapandemie. Zo zijn alle Italiaanse koersen nu meer gegroepeerd. De Ronde van Lombardije verschuift naar 15 augustus, de week na Milaan-Sanremo, dat haar datum op 8 augustus behoudt. Op die manier worden de twee grote Italiaanse klassiekers dus op één week tijd gereden. Op 1 augustus is er dan ook al de Strade Bianche. Alle andere grote klassiekers behouden hun datum. Met die nieuwe datum ligt ‘De Koers van de Vallende Bladeren’ nu wel pal in de Dauphiné. Die vindt van 12 tot 16 augustus plaats.

Slechter nieuws kwam er voor Dwars door Vlaanderen. Voor hen is er dit jaar geen plaats op de kalender, al was dat al even duidelijk. Verder verschuift de Ronde van Guangxi in China van 15-20 oktober naar 5-10 november. De Cyclassics in het Duitse Hamburg kreeg 3 oktober als datum mee. Er kwam ook slecht nieuws voor de wedstrijden Eschborn-Frankfurt en Prudential RideLondon-Surrey Classic. Zij kregen geen nieuwe datum en zullen in 2020 dus niet verreden worden.

“Uitstekend compromis”

Deze week bevestigde Renato di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerfederatie, het nieuws van een nieuwe datum voor Il Lombardia al. De datum werd door organisator RCS Sport voorgesteld aan de UCI, die ze vandaag dan bekrachtigde. “Een uitstekend compromis”, zegt Di Rocco. Zo blijft Milaan-Sanremo staan waar het bij de eerste uitgave van de herschikte wielerkalender, begin mei, was geprogrammeerd. Wat een soep.

Intussen bereiden Philippe Gilbert en Caleb Ewan zich in Monaco volop voor op Milaan-Sanremo, het laatste monument dat nog ontbreekt op de erelijst van Gilbert. En dat deden ze gisteren in opmerkelijk gezelschap. “De zonen van Alexander Vinokourov (de tweeling Alexandr en Nicola, red.) ”, noemde Gilbert de renners op de achtergrond. Het groepje trainde liefst zes uur (178 kilometer) op Franse wegen. “Over onder meer de Col d’Èze en de Tanneron”, verduidelijkte Gilbert. “Goed voor een totaal hoogteverschil van 1.900 meter. (lacht) Relatief vlak dus nog, voor mij.”

