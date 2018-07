Jurgen Van den Broeck komt terug op aanvaring met Sarkozy: “Zijn lijfwacht stapte uit, met zijn revolver goed zichtbaar…” GVS en XC

08 juli 2018

10u25

Bron: De Zondag 0 Wielrennen Het is zes maanden geleden dat Jurgen Van den Broeck zijn fiets aan de haak hing. Met de Ronde van Frankrijk dat gisteren in alle hevigheid losbarstte voor 'De Zondag' het ideale moment om eens bij de 35-jarige Kempenaar langs te gaan. "I k ben Lotto trouw gebleven maar jaren later word je afgemaakt. In het wielrennen is het elk voor zich."

Samen met zijn broer nam Jurgen Van den Broeck deel aan de Cape Epic, een zevendaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika, en ook een triatlon staat op zijn verlanglijstje. Toch zoekt hij nog steeds hoe hij zijn leven na de koers het best kan invullen. “Een wielrenner kan niets, hè. Wij hebben nooit écht gewerkt", stelt onze landgenoot. "Ik ben lasser van opleiding, maar wat ben ik daar nog mee? Ik heb dat nooit gedaan. Ik wil niets forceren. Als ik iets doe, wil ik zeker zijn. De wielerwereld? Ik sluit dat niet uit, de plekken zijn wel duur."

Maar spijt van zijn afscheid heeft hij niet. “Neen, ik was op, fysiek én mentaal. Ik wou geen jaar aanmodderen. Ik mis het ook niet. Ik blijf zelfs niet thuis als er koers op tv is. Ik heb prachtige jaren beleefd. Ik heb er alles uitgehaald. Neen, ik was geen winnaar en ik was ook niet het grootste talent. Ik moest keihard werken. Ik ben bij wijze van spreken twintig jaar van de wereld weg geweest. Dat was voor mij de enige manier om iets te bereiken."

(lees onder de foto verder)

Armstrong

Van den Broeck kreeg op jonge leeftijd zijn kans bij US Postal, het team van dopingzondaar Lance Armstrong. "Maar ik heb daar nooit iets van gezien. Ik kan trouwens geen negatief woord zeggen over hen. Zij hebben mij onder hun vleugels genomen. Ik vind dat ook niet rechtvaardig dat alleen Armstrong geviseerd wordt. Zijn concurrenten deden net hetzelfde."

Snel bleek dat de Ronde van Frankrijk - "De Tour, dát was magie" - hét hoofddoel werd voor Van den Broeck. Helaas koos Dame Fortuna niet altijd zijn kant. "Johan Bruyneel zegt dat ik de Tour van 2011 had kunnen winnen. (zwijgt even) Ikzelf weet dat niet. Ik zou op het podium gestaan hebben, denk ik. Ik zat in mijn beste conditie ooit maar dan vloog ik overkop in de ravijn."

(lees onder de foto verder)

Kompany

"Ik was de Kompany van de koers", doelt hij op zijn terugkerende pech. "In het wielrennen word je dan afgeschilderd als profiteur. Dat was zwaar, ook voor mijn ouders. Je wil je kind niet zo afgemaakt zien in het openbaar." De talloze tuimelpertes luidden echter wel het einde in van de samenwerking met Lotto. "Zij waren niet tevreden over mijn valpartijen, maar ik viel niet met opzet, hè. Voor mij was de Tour van 2014 de druppel. Ik kreeg de zondag op de Champs Elysées felicitaties voor het karakter dat ik getoond had. Ik kwam van heel ver terug. Ik had vier maanden bij de kinesist geleefd. De dag nadien kreeg ik de vraag of ik nog wel gemotiveerd was. (zucht) Ik ben ook een mens, hè."

(lees onder de foto verder)

"Ik moet mij toch niet schuldig voelen voor het loon dat Lotto mij aanbood?", gaat hij verder. Van den Broeck kreeg te horen dat hij te weinig resultaten boekte voor het salaris dat hij opstreek. "De ploeg wóu trouwens dat ik alles gaf voor de Tour. Men vergeet snel in het wielrennen. Ik heb Lotto destijds gered. In 2011 viel de ploeg uit elkaar, met het vertrek van Omega Pharma. Ik had een lucratieve aanbieding op zak van een topteam, maar ik ben Lotto trouw gebleven. De ploeg had mijn punten nodig om in de WorldTour te blijven. Jaren later word je afgemaakt. In het wielrennen is het elk voor zich."

Revolver van Sarkozy

Van welk team kwam die aanbieding? "Ik weet niet of ik dat wil zeggen. (aarzelend) Nu ja, ik ben gestopt, dus waarom niet. Dat kwam van Quick.Step. Die ploeg zou toen samen gaan met Omega Pharma. Ik kon er veel meer verdienen maar ik wou Lotto niet in de steek laten. Ik voelde mij daar ook goed."

Om met een goed gevoel af te sluiten toch nog een leuke en ietwat bizarre anekdote over toenmalig Frans president Sarkozy, waar hij in 2010 een akkefietje mee kreeg. "Ja, dat was op de Tourmalet. Het was heel koud daarboven. Ik fietste na die rit snel naar beneden, naar de warme bus. Ik stak onderweg enkele auto’s voorbij, maar werd plots door één daarvan in de graskant geduwd. Dat bleek de wagen van Sarkozy. Een lijfwacht stapte uit, met zijn revolver goed zichtbaar. Als je niet aan de kant gaat, zei hij, ga je morgen niet meer starten. (blaast) Ja, jongens. Ik heb me dan maar koest gehouden."