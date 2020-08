Jurgen Van den Broeck geeft Evenepoel één gouden raad: "Bergaf moet je experts als Nibali laten rijden" Bart Audoore

17 augustus 2020

06u53 0 Wielrennen Dalen is een kunst op zich. Elke prof weet hoe hij een berg naar beneden moet komen, maar een handvol specialisten kan het sneller dan de rest. Maakte Evenepoel de fout door net één van hen te willen volgen?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Valpartijen: Jurgen Van den Broeck (37) heeft zijn deel gehad tijdens zijn carrière. Als groteronderenner reed hij honderden keren een col op en af. In 2011 liep dat lelijk fout. In de negende rit van de Tour was hij betrokken bij een grote val in de afdaling van de Col du Perthus. VdB brak zijn schouderblad en twee ribben, en liep een klaplong op. Het incident maakte een grote indruk. "Ik heb daar een schrik gepakt", zegt hij. "Nadien was ik nooit meer helemaal op mijn gemak als ik moest dalen."

Van den Broeck is niet de enige (ex-)coureur die een trauma overhield aan een ongeval. Wout van Aert kon in de eerste maanden na zijn val in de Tour niet eens naar de koers op tv kijken, uit schrik voor wat kon mislopen. "Het is een voordeel dat Remco nog jong is", zegt VdB. "Dan vergeet je sneller. Met ouder worden sta je meer stil bij de risico's. En eens je een gezin hebt, is het nog erger."

Belangrijk is wat Evenepoel uit dit incident leert. "Ik raad hem één ding aan: probeer mannen als Nibali bergaf niet te volgen. Ook Sagan en Alaphilippe niet. Laat ze rijden. Die drie zijn van een andere orde. Een aangeboren talent, want ik geloof niet dat je kan trainen op dalen. Wat hen zo bijzonder maakt? Een natuurlijk aanvoelen in combinatie met veel lef. Die mannen hebben iets aparts in hun kop."

Ervaring

Vergis je niet: ook Nibali en co. rijden op de limiet. Ook zij lopen en nemen risico. Alleen hebben ze door hun houding op hun fiets, hun reflexen en hun stuurmanskunst net dat tikkeltje meer controle. En wat ook heel erg telt volgens Van den Broeck: ervaring en parcourskennis. "Nibali kent de finale van de Ronde van Lombardije als zijn broekzak: het is niet abnormaal dat je dan een gaatje moet laten. Remco heeft de fout gemaakt dat zo snel mogelijk te willen dichten. Als ik het goed zie, is hij te wijd door de bocht gegaan, wellicht doordat hij te veel snelheid had, en is zijn pedaal aan dat muurtje blijven haperen. Daardoor is zijn fiets blijven staan en is hij over zijn stuur gegaan."

"Ik vermoed dat de val een combinatie was van weinig ervaring, niet heel veel parcourskennis en wat vermoeidheid. Je mag echt geen enkele fout maken in een afdaling."

Lees ook:

Vader Patrick Evenepoel weet wat het is om tien meter diep te vallen: “Ze krijgen ons niet klein”

Evenepoel wellicht vandaag terug naar België nadat er drie breuken zijn vastgesteld, emotionele papa: “Een geluk dat Remco er nog is”