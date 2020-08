Jungels verlaat de stal van Lefevere en gaat samen met Van Avermaet en Naesen voor AG2R koersen BA/DMM

18 augustus 2020

11u04 0 Wielrennen Opmerkelijke transfer: Bob Jungels (27) rijdt vanaf volgend jaar aan de zijde van Oliver Naesen (29) bij AG2R. De Luxemburger verlaat na vijf seizoenen Deceuninck-Quick.Step. Hij tekende voor twee jaar bij de Franse ploeg.

Jungels staat vooral bekend als een hardrijder. Hij is meervoudig nationaal kampioen tijdrijden en won zowel Luik-Bastenaken-Luik (2018) als Kuurne-Brussel-Kuurne (2019) na een knappe solo. Maar de renner heeft ook capaciteiten als ronderenner: in 2016 en 2017 eindigde hij twee keer in de top tien van de Giro (6de en 8ste), in 2018 werd hij elfde in de Tour. Het is nog niet helemaal duidelijk wat zijn rol wordt bij AG2R. Wordt hij medekopman naast Oliver Naesen in de klassiekers? Of gaat hij zich opnieuw meer concentreren op rittenkoersen? Volgens onze informatie zou het eerder dat laatste worden.

AG2R roert zich al weken op de transfermarkt. De ploeg en zijn sponsors bleven tijdens de coronacrisis gespaard van financiële problemen en recent kreeg het team er met Citroën nog een kapitaalkrachtige cosponsor bij. Dat maakte dat AG2R mogelijkheden heeft voor transfers. Eerder deze week maakte de ploeg bekend dat de Belgen Gijs Van Hoecke (28, CCC) en Stan Dewulf (22, Lotto-Soudal) de klassieke kern komen versterken. Zij moeten volgend voorjaar Naesen bijstaan in de kasseikoersen. Ook Lilian Calmejane (27, Total Direct Energie), Marc Sarreau (27, Groupama-FDJ) en Damien Touzé (24, Cofidis) verhuizen naar de Franse ploeg.

Aan de andere kant verlaten ook een paar belangrijke figuren de ploeg. Pierre Latour (26), in Frankrijk nog steeds beschouwd als een groot rondetalent, en Alexandre Geniez (32) verhuizen naar Total Direct Energie, maar vooral het nakende vertrek van Romain Bardet (29) is opvallend. Hij staat dicht bij een deal met Sunweb.

