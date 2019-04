Jungels moest in sprint meerdere erkennen: “Race van zondag moet me beter liggen” MH

03 april 2019

17u08

Bron: Sporza 0 Wielrennen Zondag verschijnt-ie als één van de favorieten aan de start van de Ronde van Vlaanderen, vandaag moest Bob Jungels vrede nemen met het derde schavot. “Tegen deze twee jongens had ik in de sprint geen kans”, aldus de Luxemburger van Deceuninck–Quick.Step tegenover Sporza .

“Het was een lastige race. In de finale was het misschien wel iets te makkelijk om het verschil nog te maken. Er waren te weinig hindernissen. Die brug over de snelweg was misschien nog de enige kans, maar daar heb ik zelf de inschattingsfout gemaakt om dat vanop de kop te doen. Dat had ik beter vanop de achterste regionen van de kopgroep gedaan. Maar tegen deze twee jongens had ik in de sprint geen kans.”

“Het is vreemd om mezelf zondag als één van de favorieten te beschouwen, want het is de eerste keer dat ik dit soort wedstrijden rij. Maar de conditie is goed. Ik mag dus wel een beetje dromen. We hebben een paar kaarten om op tafel te gooien. Met 250 km is het ook een race die me beter moet liggen dan vandaag. We zien zondag wel.”