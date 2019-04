Jungels moest in sprint meerdere erkennen: “Race van zondag moet me beter liggen” MH

03 april 2019

17u08

Bron: Sporza/Belga 0 Wielrennen Zondag verschijnt-ie als één van de favorieten aan de start van de Ronde van Vlaanderen, vandaag moest Bob Jungels vrede nemen met het derde schavot. “Tegen deze twee jongens had ik in de sprint geen kans”, aldus de Luxemburger van Deceuninck–Quick.Step tegenover Sporza .

“Het was een lastige race. In de finale was het misschien wel iets te makkelijk om het verschil nog te maken. Er waren te weinig hindernissen. Die brug over de snelweg was misschien nog de enige kans, maar daar heb ik zelf de inschattingsfout gemaakt om dat vanop de kop te doen. Dat had ik beter vanop de achterste regionen van de kopgroep gedaan. Maar tegen deze twee jongens had ik in de sprint geen kans.”

“Het is vreemd om mezelf zondag als één van de favorieten te beschouwen, want het is de eerste keer dat ik dit soort wedstrijden rij. Maar de conditie is goed. Ik mag dus wel een beetje dromen. We hebben een paar kaarten om op tafel te gooien. Met 250 km is het ook een race die me beter moet liggen dan vandaag. We zien zondag wel.”

Turgis: “Tweede plek was hoogst haalbare”

Anthony Turgis moest genoegen nemen met de tweede stek, achter Mathieu van der Poel. “Iedereen weet dat Mathieu van der Poel een goede sprinter is”, loofde de Fransman van Direct Énergie nadien de Nederlander. “Eens hij in mijn wiel zat, wist ik dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn.”

“Wanneer Mathieu van der Poel ging versnellen op de Knokteberg wist ik dat dit wel eens een heel belangrijke fase uit de wedstrijd zou kunnen worden”, verklaarde Turgis. “Dat bleek later dus ook zo te zijn. Met ons groepje moesten we goed samenwerken want het peloton was nooit ver uit onze buurt.”

Turgis had zich in laatste positie genesteld net voor het ingaan van de sprint. Hij zette op rechts aan maar kreeg dan al snel een tegenreactie van Mathieu van der Poel. “Iedereen weet dat Mathieu van der Poel een goede sprinter is. Ik wist dat ik nog niet klaar was met hem, ook niet toen ik een klein kloofje had. Eens hij in mijn wiel zat wist ik dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. Wat betreft de Ronde van Vlaanderen hebben wij een sterke ploeg. Daarin willen wij ons opnieuw tonen want met Niki Terpstra hebben we niet voor niets de laatste winnaar van die koers binnen onze rangen”, meldde Anthony Turgis.