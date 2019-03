Jungels en Lampaert in de wolken met nieuwe Quick.Step-triomf: “We leverden toch weer een mooi werkstukje af” GVS

29 maart 2019

19u22

Bron: Belga 0 E3 Bob Jungels leek lang de E3 te gaan winnen, maar uiteindelijk was het zijn teammaat Zdenek Stybar die de bloemen meegraaide. Jungels finishte als vijfde.

"Het zag er even heel goed uit, maar achter mij kwam de tegenreactie toch op gang", reageerde Jungels. "Als een ploegmaat dan wint, verzacht dat wel de pijn. Doel was om met het team te winnen en dat is gelukt. Het liep niet zoals in Kuurne-Brussel-Kuurne, toen ik mijn solo wel tot het einde kon uitzingen. Als team leverden we hier toch weer een mooi werkstukje af. Ik weet van mezelf dat ik niet moet rekenen op mijn eindsprint. Vandaar dat ik altijd een uitval moet opzetten. Ik ging van ver aan en kreeg snel een minuut bijeen gefietst. Maar naarmate de eindmeet naderde, ging het minder snel. Op de lange rechte stukken naar Harelbeke kreeg ik het best lastig."

"Het maakt niet uit wie er wint, als het maar iemand van onze ploeg is", stelde ook Yves Lampaert, achttiende in de uitslag. "Onze wedstrijd was tactisch perfect ingedeeld. Overal hadden we een mannetje mee. Jungels reed in volle finale op kop. Dan volgde een groepje met Stybar en dan kwamen Philippe Gilbert en ikzelf eraan. Wij konden zo speculeren en indien nodig anticiperen."