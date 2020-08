Jumbo-Visma zet Groenewegen voorlopig op non-actief: “Het spijt hem enorm” MXG

07 augustus 2020

17u53 26 Wielrennen Jumbo-Visma, de ploeg van Dylan Groenewegen, heeft op de website van de ploeg gereageerd op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. “Het spijt Dylan enorm”, klinkt het. De ploeg zet tot nader order Groenewegen op non-actief tot de uitspraak van de UCI.



Na de vreselijke crash tijdens de eerste rit van de Ronde van Polen stelt Jumbo-Visma het volgende:

1. We zijn geschokt door de consequenties van de valpartij. We hopen het beste voor Fabio Jakobsen. Onze gedachten zijn bij Fabio en we hopen van harte dat hij zal herstellen. We hopen en wensen ook dat de andere betrokkenen snel zullen herstellen. We wensen hen allemaal het beste toe.

2. De voorbije dagen hebben we de tijd genomen om de situatie intern te bespreken. Team Jumbo-Visma vond het belangrijk om dit eerst met Dylan te bespreken.

3. Dylan is kapot van wat er is gebeurd vanwege de, ongewilde, ernstige consequenties voor de anderen die bij de valpartij betrokken waren. Het spijt hem enorm.

4. Dylan erkent dat hij een incorrecte manoeuvre heeft gemaakt door van zijn lijn af te wijken en dat hij terecht is gediskwalificeerd.

5. Team Jumbo-Visma staat voor eerlijk sportmanschap binnen de regels. Met zijn beweging brak Dylan een sportieve regel en dat is zoals altijd onacceptabel.

6. We hebben besloten dat Dylan niet in een wedstrijd zal starten, in afwachting van het oordeel van de disciplinaire commissie waaraan de UCI het incident heeft overgedragen.

7. We zullen Dylan en zijn familie bijstaan om door deze ook voor hen (mentaal) zware tijden te komen. Zij zijn door sommigen op verwerpelijke wijze bejegend.

8. Voor nu staat de gezondheid en het herstel van Fabio voorop. Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en de andere mensen die betrokken waren bij de verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen.

