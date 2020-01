Jumbo-Visma wil triumviraat voor de Tour doen werken met veel gesprekken en gezamenlijke programma’s DMM

05 januari 2020

12u57

Bron: NOS 0 Wielrennen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Jumbo-Visma trekt dit jaar op volle oorlogssterkte naar de Tour. Verstandige keuze? “Vraag in juli maar of het gelukt is!”

Team INEOS een koekje van eigen deeg bakken. Daar is het Jumbo-Visma in het kort om te doen komende julimaand. De Nederlandse wielerploeg wil graag voor het eerst de Tour winnen en daarvoor grijpt het terug naar het recept waarmee Team Sky/INEOS het de voorbije jaren deed.

De ploeg van Dave Brailsford won de voorbije acht jaar maar liefst zeven keer de Tour. Opvallend daarbij: de weelde van de ploeg. In 2018 startte het Britse team met Geraint Thomas en Chris Froome als kopmannen. De laatste verloor een minuut in de openingsetappe, de eerste werd winnaar van de Tour.

In 2019 een beetje hetzelfde verhaal, toen met Thomas en Bernal als leidende figuren bij INEOS. De Welshman startte als uittredend winnaar met een streepje voor, maar toen de Colombiaan er als eerst in slaagde om bergop van de anderen weg te rijden, kon hij naar de Tourzege fietsen.

Jumbo-Visma wil in 2020 met dezelfde formule te werk gaan. Met Dumoulin, Roglic en Kruijswijk verschijnen de respectievelijke nummers 2, 4 en 5 van de Tour in 2018 in één team aan de start. Ze beginnen met drie op gelijke voet als kopmannen. Met drie ijzers in het vuur is de kans op succes groter, dan met één kopman.

“Het is een gewaagde keuze, ja”, geeft Merijn Zeeman, de sportief directeur van de wielerploeg, toe aan NOS. “We hebben heel goed gekeken naar hoe de andere teams, of dat ene team, de Tour hebben aangepakt. Daar kwam deze keuze uit naar voren. Eigenlijk de enige mogelijke keuze.”

Gesprekken en scenario’s

Maar hoe gaat Jumbo-Visma de drie kopmannen op één lijn houden? Ook Movistar probeerde in het verleden al met drie kopmannen naar de Tour te trekken. In tegenstelling tot Sky/INEOS liep het telkens mis. Landa, Valverde en Quintana haalden de voorbije jaren wel de top tien, maar écht meedoen zat er nooit in.

Jumbo-Visma wil daarom goeie regels treffen tussen de kopmannen onderling. “We hebben heldere afspraken gemaakt. Dan gaat het om situaties waarbij er gewerkt moet worden, op momenten dat het bijvoorbeeld tegenzit. Dan moet er duidelijkheid zijn over wie er als eerste aan de beurt is om iets voor een ander te doen.”

“Primoz, Tom en Steven zijn volwassen kerels, ze hebben al heel veel meegemaakt. Ze willen met de ploeg de Tour winnen. Het liefst willen ze hem zelf winnen en die ambitie mag er ook zijn, ik denk dat dat ons ook sterker maakt, maar als het er op aankomt gaat het hierom: ben ik bereid om mijn ei in het mandje te leggen (van een andere ploeggenoot, red.?”

Roglic streepje voor

Roglic heeft volgens de ploegleiding een streepje voor. Zeeman noemt de Sloveen de meest succesvolle renner van 2019. Roglic won bovendien ook de Vuelta. De renner zelf zegt vooral ook de macht van het getal te willen gebruiken: “De sterkste wint. Hoe sterker de individuen, hoe sterker de ploeg”, aldus Roglic in zijn korte stijl van antwoorden.

Tom Dumoulin - doorgaans uitgebreider van stof - ziet het min of meer op dezelfde manier. “Het is supercool dat we onze sterkste klassementsploeg hebben opgesteld. Ik krijg alle kansen op voorwaarde dat als zou blijken dat ik niet de beste ben van de ploeg, ik moet werken voor een ander. Dat vind ik niet erg, als ik niet de beste ben van deze ploeg, dan had ik de Tour ook niet gewonnen met een andere ploeg.”

Gezamenlijk programma

De Nederlander is sinds dit jaar nieuw bij de ploeg van Wout van Aert. Om het triumviraat tussen Dumoulin, Kruijswijk en Roglic optimaal te doen werken, heeft de ploegleiding beslist Dumoulin wat vaker met Roglic te laten rijden in de voorbereiding op de Tour.

Kruijswijk en Roglic kennen elkaar al, terwijl er tussen Dumoulin en Kruijswijk dan weer geen taalbarrière zit. In dat opzicht trekken Dumoulin en Roglic samen op. De twee rijden een eerste keer samen in de Ronde van het Baskenland, ook de heuvelklassiekers zullen ze samen betwisten (met als enige verschil dat Dumoulin de Amstel Gold Race rijdt en Roglic niet).

De Critérium du Dauphiné moet dan dienst doen als generale repetitie voor de Tour. Daar komen Kruijswijk, Dumoulin en Roglic voor het eerst samen in stelling. In de Tour krijgen ze nog het gezelschap van Kuss, De Plus, Van Aert, Martin en Gesink.

“We hebben er vertrouwen in”, klinkt het vanuit de ploeg. “Het is een ontzettend mooi proces. Maar je moet in juli maar vragen of het gelukt is.”