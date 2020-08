Jumbo-Visma deelt tik uit aan Ineos: Bernal geïsoleerd, Roglic sprint eenvoudig naar winst Redactie

08 augustus 2020

15u57 0 Wielrennen De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) heeft een dubbelslag geslagen tijdens de Franse driedaagse Ronde van de Ain (cat. 2.1). Hij won in een sprint bergop de tweede etappe voor de neus van de Colombiaan Egan Bernal (Team Ineos) en de Italiaan Valerio Conti (UAE Team Emirates) en neemt zo de leidersplaats over in het klassement. Onderweg waren zijn ploegmaats er ook in geslaagd Bernal te isoleren.

De tweede etappe tussen Lagnieu en Lélex Monts-Jura was slechts 140 kilometer lang, maar dankzij de zes beklimmingen in het Jura-gebergte werd wel een eerste strijd verwacht tussen de blokken van het Britse Team Ineos (met Egan Bernal, Geraint Thomas én Chris Froome) en het Nederlandse Team Jumbo-Visma (met Sloveens kampioen Primoz Roglic als speerpunt van een hele klimtrein). Voor beide ploegen een belangrijke test bergop in de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk.



Een vlucht van vijf renners fietste om en bij de vier minuten voorsprong bij elkaar op een peloton dat werd gecontroleerd door Deceuninck-Quick.Step, de ploeg van de Italiaanse leider Andrea Bagioli. Nils Politt, Julien Bernard, Simon Guglielmi, Joey Rosskopf en de sterkste vluchter Jaakko Hanninen waren er echter aan voor de moeite toen Roglic zijn ploeg op kop zette tijdens de Col de Menthières, de voorlaatste en zwaarste beklimming van de dag. Tom Dumoulin, Robert Gesink en vooral George Bennett deden het peloton helemaal ontploffen op de klim van 9,1 kilometer aan 6,3 procent.

Van Froome was geen spoor, maar ook gele trui Bagioli en Geraint Thomas kwamen in de problemen. Uittredend Tourwinnaar Bernal geraakte geïsoleerd in een elitegroep met Roglic en diens ploegmaats Bennett en Steven Kruijswijk, en verder enkel nog Nairo Quintana en Bauke Mollema. In de afdaling kon Jonathan Castroviejo, een helper van Bernal, terug komen aansluiten samen met Valerio Conti. Niet onbelangrijk, want de Spanjaard neutraliseerde op de snelle slotklim een aanval van Kruijswijk. Anderhalve kilometer voor de finish probeerde de Nederlander het nogmaals, maar door de lage klimpercentages volgde de rest gezwind.

En dus werd het een sprint bergop, waarin Roglic het met gemak haalde voor Bernal. De Sloveen, vrijdag al tweede, heeft in het klassement nu tien seconden voorsprong op eerste achtervolger Bernal. Conti volgt op 0:12. Die voorsprong moet Roglic zien te verdedigen in de zware slotetappe van zondag, waarin de Grand Colombier langs drie verschillende zijden wordt beklommen. Een generale repetitie voor de vijftiende Tourrit, die over dezelfde wegen loopt.

