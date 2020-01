Jumbo-ploegleiding zes maanden na horrorcrash optimistisch over Van Aert: “Hij zal weer finales rijden” Marc Ghyselinck in Spanje

17 januari 2020

03u00 0 Wielrennen Goed nieuws voor wielerminnend België: in de klassiekers toont Wout van Aert (25) weer wat hij vorig jaar in het voorjaar heeft getoond. Horrorcrash of niet, Van Aert keert terug naar zijn beste niveau. Dat zegt de ploegleiding van Jumbo-Visma op trainingsstage in Spanje.

Wout van Aert trainde gisteren 180 kilometer in het Spaanse binnenland ter hoogte van Alicante en woensdag had hij er ook al 160 kilometer op zitten. Waarvan 50 op een tijdritfiets. Het was de eerste keer dat Van Aert daarop kroop na de beruchte Tourtijdrit in Pau, nu alweer zes maanden geleden, waarbij hij de nadarafsluiting raakte en alles scheurde wat er van pezen en spieren te scheuren valt ter hoogte van de rechterheup. Het peesblad, de Pluteus Medius en de Pluteus Maximus. Hij bracht twaalf dagen in het ziekenhuis door en werd twee keer geopereerd – daar hield hij een wonde van 21 centimeter aan over.

Lang werd gevreesd of Van Aert wel weer de oude zou worden. De renner die vorig jaar ritten won in de Tour en het Critérium du Dauphiné, die tweede werd in de E3 Harelbeke en derde in de Strade Bianche. Maar die vrees wordt elke dag kleiner. Wout van Aert, vorige week nog aan de slag op het BK veldrijden, vloog maandag naar Spanje en werkt daar met zijn ploeg een intensief trainingsprogramma af. “Hij doet alles mee, zonder problemen”, zegt Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma. “We monitoren het dagelijks heel goed. Zodra Wout aangeeft dat het te zwaar wordt, of dat het niet zo vlot loopt als hij zou hopen, grijpen we in. Tot nu gaat alles zeer goed.”

In het crossen gaat het niet zoals het daarvoor ging. Van Aert werd zondag vijfde op het BK. Heijboer: “Hij maakt te veel fouten, dat weet hij zelf. Het is niet te onderschatten wat hij heeft meegemaakt. Wout heeft heel lang stilgezeten. Dat heb je niet in een paar weken weggewerkt.”

Hoogtestage

De komende weken werkt Van Aert nog een intensief veldritprogramma af. Hij rijdt in Zonnebeke, Hoogerheide, Lille, Merksplas en gaat zonder twijfel ook naar het WK. Dat doet hij met goedkeuring van zijn ploeg, die de klemtoon wel op het wegprogramma legt. In februari gaat Van Aert met de ploeg op hoogtestage in Tenerife. “Hij reageerde vorig jaar in de Tour erg goed op de hoogtestage in mei en juni”, zegt ploegleider Grischa Niermann.

De vraag is dan: hoe goed wordt Wout van Aert wanneer straks de klassiekers beginnen? Heijboer: “Zoals het er nu voor staat, en als Wout het hele programma kan draaien wat wij voor ogen hebben, heb ik er het volste vertrouwen in dat hij weer op niveau zal zijn in het voorjaar. We zullen in de eerste wedstrijden zien of hij ook dat laatste procentje terugvindt wat het verschil maakt tussen winnen en verliezen. Maar ik geloof ik dat hij weer meedoet in de finales van de klassiekers. En dat hij toont wat hij vorig jaar heeft getoond.”