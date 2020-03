Julian Alaphilippe maakt van Parijs-Nice zijn eerste grote doel van het seizoen: “Ik koers om te winnen, dat doe ik altijd” Joeri De Knop

07 maart 2020

19u17 0 Parijs-Nice Een videoconferentie in plaats van een gewone persconferentie: het is een gezond alternatief in risicovolle coronatijden. Vanuit het teamhotel in Rambouillet deelde Julian Alaphilippe via beeldscherm zijn ambities voor de 78ste Parijs-Nice. “Ik wil mezelf plezier doen komende week”, noteerden wij, enkele kilometers verderop in het Palais des Sports Pierre de Coubertin in Plaisir.

“Buitengewone en heel bijzondere omstandigheden”, noemde Alaphilippe het. “Waar we ons met z’n allen onvermijdelijk aan moeten aanpassen. Maar meer is het uiteindelijk ook niet. Je kan er niet veel aan veranderen, het enkel ondergaan. Ik ben blij dat we met een sterk Deceuninck-Quick.Stepteam aan de start staan. En dat we de komende dagen volle bak kunnen koersen.”

Waarmee Alaphilippe meteen ook zijn ambitie verwoordde: volle bak koersen. “Om te winnen. Dat doe ik altijd en overal met dit team. In mijn geval is dat: me faire plaisir, mezelf plezier doen. Daar krijg ik meer dan voldoende kansen voor. Ik heb er enorm veel zin in. Zin om zo goed mogelijk te presteren, om iets moois te bereiken. Een ritzege, in eerste instantie. En misschien komt daar dan automatisch wel een mooi klassement bij. Ik zie wel. Mijn conditie is nog niet 100%. Maar ik voel me wel goed.”

Dat hij morgen, in de openingsetappe meteen bij de pinken zal moeten zijn, beseft de Fransman. “Het wordt verraderlijk. Zoals zo vaak in die openingsfase van Parijs-Nice. Ze voorspellen veel wind. Dat biedt ons de mogelijkheid om er een zware, geanimeerde en bewogen etappe van te maken. Het zal erop aankomen om ons niet te laten verrassen. We houden Sam (Bennett, red.) als sprinttroef achter de hand. Maar ik zie het niet meteen tot een massaspurt komen. Daarvoor is de finale te lastig. Het lokale circuit is, met die open, brede wegen en dat klimmetje in kasseien, niet van de poes.”

Uitkijken doet Alaphilippe ook nu al naar de individuele tijdrit van woensdag in zijn eigen Saint-Amand-Montrond. “Op wegen waarop ik jaren geleden als jonge renner al fietste en die ik regelmatig nog aandoe op training. Très spécial. Een parcours dat me moet liggen. Veeleisend, met twee hellingen en daartussenin weinig tijd om te recupereren. Het wordt een cruciale rit, ook voor het klassement. Ik ga er het maximum geven en proberen mezelf te overtreffen. Ik ben er al heel lang mee bezig. Maar eerst concentreer ik me op die eerste dagen. Die moet ik zo goed mogelijk zien door te geraken.”

Ook Bennett voor ritzege

Sam Bennett wordt de sprinttroef van Deceuninck-Quick.Step in Parijs-Nice. De Ier kreeg van Julian Alaphilippe tijdens zijn discours prompt een zonnebril op de neus geduwd. “De ‘Koers naar de Zon’, heet dit toch, hé? Vooral in de eerste ritten wil ik mijn ding doen. Ik was hier in het verleden al succesvol (Bennett won één etappe in 2017 en twee vorig jaar, red.) en die lijn hoop ik nu door te trekken. Met de steun van dit sterke, dominante team mik ik op minstens één ritzege.”