Joseba Beloki, die carrière zag verloren gaan na zware val in de Tour: "Ik ben geschrokken van Evenepoel, ik weet niet hoeveel levens hij heeft"

19 augustus 2020

08u05

Bron: Marca 2 Wielrennen Sinds Remco Evenepoel de Ronde van Burgos won, zijn ze in Spanje helemaal wild van onze landgenoot. Na zijn val vorig weekend in de afdaling van de Muro di Sormano trommelde de krant Marca een aantal stemmen op om het over Evenepoel te hebben. “Hij is een kat met negen levens.”

“Ik kom sterker terug dan ooit te voren”, zei Remco Evenepoel eergisteren vanop zijn ziekenhuisbed. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step onderging gisteren nog bijkomende onderzoeken, maar die brachten geen extra letsels aan het licht. Het team van arts Toon Claes kiest in dat licht voor een conservatieve behandeling van de bekkenbreuk. Dat betekent: geen operatie voor Evenepoel.

Het seizoen van onze landgenoot zit er zo helaas wel op. En zeggen dat het na de coronabreak nog zo geweldig was begonnen in de Ronde van Burgos. Evenepoel maakte indruk in Spanje, in die mate dat de kranten aldaar hem als dé renner van het volgende decennium zien. Weinig verrassend dus dat de akelige val in de afdaling van de Muro di Sormano ook daar stevig werd becommentarieerd.

“Ik ben enorm geschrokken van alles wat er gebeurde”, vertelt ex-prof Joseba Beloki. De Bask reed meerdere malen naar het podium in de Tour, maar zag zijn carrière op 29-jarige leeftijd abrupt onderbroken door een zware val. Beloki brak na een slipper over gesmolten asfalt zijn dijbeen, pols en sleutelbeen. De beelden van Lance Armstrong die daarop een veld indook, gingen de wereld rond. Beloki zelf werd nooit meer de oude.

“Toen ik de val zag, was ik bang”, zegt Beloki. “Het deed me denken aan mijn vriend Pedro Horrillo (die in de Giro van 2009 levensgevaarlijk gewond raakte na een val in een ravijn en nadien nooit meer renner werd, red.). Toen was het allemaal veel negatiever. Ook de val van Chris Froome vorig jaar had ergere gevolgen, daarom ben ik bij Evenepoel optimistisch. Het is wonderbaarlijk. Ik weet niet hoeveel levens deze jongen heeft.”

Samuel Sanchez, olympisch kampioen wielrennen in 2008, gelooft dat Evenepoel weer helemaal terug zal keren. “Ik denk niet dat het hem later zal beïnvloeden als hij weer gaat dalen. Hij is nog jong, maar toonde al een kampioen te zijn. Hij zal terugkeren en nog winnen.” Carlos Barredo, ex-Quick.Step: “Over een dikke maand kan hij aan het werk voor volgend seizoen. Dat zal hem wel de nodige motivatie geven.”

VIDEO: de valpartij van Beloki in de Tour van 2003

