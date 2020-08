Jos van Emden, ploegmaat van Van Aert, geeft 10 voorstellen om de koers veiliger te maken: “Wij willen een stem! Renners zijn geen circusdieren” Redactie

19 augustus 2020

15u46

Bron: AD 0 Wielrennen De vele valpartijen, ongelukken en onveilige parcoursen van de laatste weken hebben de wielerwereld op zijn kop gezet. Jos van Emden (35), ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, neemt in het Nederlandse Algemeen Dagblad daarom zijn verantwoordelijkheid. Hij pleit voor een échte vakbond van renners en komt met tien voorstellen die het wielrennen veiliger moeten maken.

“Niet één keer. De UCI (Internationale Wielerunie, red.) niet, de rennersvakbond ook niet. Niet voor of na een wedstrijd, niet per telefoon, zelfs geen online enquête met een paar meerkeuzevragen. Dit is mijn dertiende jaar als profrenner op het hoogste niveau, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ze ons iets vroegen”, opent een kwade Van Emden zijn betoog. “In vrijwel alle grote sporten hebben de sporters zelf een vorm van zeggenschap. Ze beslissen mee, in het wielrennen is dat niet zo. Wij, de renners, hebben geen stem. Zelfs niet als het om onze eigen veiligheid en gezondheid gaat.”

“Vakbond van marionetten”

Ook over de rennersvakbond CPA is Van Emden niet te spreken. “Zij doen in de praktijk niets voor ons. Het zijn een stel marionetten. Ze worden betaald door de UCI en doen wat de UCI van ze wil. Ik ken nauwelijks renners die achter het bestuur van de CPA staan. Als er iets misgaat, dan roepen ze dat ze een onderzoek instellen. Daar hoor je vervolgens nooit meer iets over. Er zijn initiatieven vanuit de renners om veranderingen door te voeren of met een nieuwe vakbond te komen, maar we worden van alle kanten tegengewerkt.”

Wielrennen is de mooiste sport die er is. Het is ook een gevaarlijke sport, maar dat betekent niet dat we alle risico’s zomaar moeten accepteren Jos van Emden

“De UCI is niet bezig met de veiligheid van de renners. Wel met hoe ze overkomen naar de buitenwereld. Naar hun eigen fouten en tekortkomingen kijken ze niet. Als ze al met aanpassingen en regelwijzigingen komen om de veiligheid te verbeteren, dan duurt het jaren. Zo moeilijk is het niet. Er zijn genoeg maatregelen te verzinnen die je meteen kunt doorvoeren.”

Van Emden formuleert vervolgens tien, naar eigen zeggen haalbare, initiatieven die de UCI snel moet doorvoeren.

1) Keuring van het parcours

“Er wordt een comité van ex-renners aangesteld dat bij elke wedstrijd het parcours keurt. Al is het maar de laatste vijf kilometer: dat zou al heel veel schelen. Ze kunnen parcoursen afkeuren, zonder verantwoording af te leggen aan de UCI.”

2) Drie kilometerregel

“De driekilometerregel geldt altijd in vlakke etappes. Op drie kilometer van de finish wordt de tijd opgenomen, zodat klassementsrenners en hun treintjes niet tot vlak voor de streep hoeven mee te sprinten.”

3) Publicatie van de route

“Organisaties zijn verplicht om hun routeboek en de exacte route een x-aantal weken (liefst maanden) van tevoren te publiceren. Nu gebeurt het vaak dat het de week vooraf pas wordt gedeeld.”

4) Geen finishes bergaf

“Over finishes bergaf, zoals in de Ronde van Polen, begin ik niet eens.”

5) Luchtkussens in de finale

“In de laatste honderden meters komen er luchtkussens langs de kant van de weg, zoals in het schaatsen. Dat wordt standaard voor WorldTour-wedstrijden. Als ze niet gebruikt worden, kunnen ze worden ingezet bij kleinere koersen, zodat de WorldTour ook bijdraagt aan veiligheid op lagere niveaus.”

6) Spandoeken

“Spandoeken mogen alleen over de weg hangen als ze de breedte van de weg aankunnen. Als ze deels op de weg moeten staan, al is het maar tien centimeter, moeten ze naast de weg worden gehangen. Nu moeten we in de finale vaak uitwijken voor palen en touwen die op de weg staan of eroverheen hangen.”

7) Geen oortjes meer

“Geen radioverbinding met de ploegleiders meer. De oortjes maken de koers heel erg onveilig, doordat veel ploegleiders roepen dat hun renners naar voren moeten, ook als het niet per se nodig is. De renners houden wel verbinding met de jurywagen, die verschillen en pechgevallen kan doorgeven.”

8) Kaartensysteem

“Er komt een systeem van gele en rode kaarten, die worden gegeven als renners de regels overtreden. Dezelfde straf voor het hetzelfde vergrijp, niet die willekeur die er nu heerst.”

9) Motorrijders met rugnummer

“Elke koers heeft motorrijders nodig om de wedstrijd te beveiligen. Ze zetten wegen af, wachten tot wij voorbijkomen en halen ons vaak dan weer in. Dat is belangrijk werk. Maar soms is het inhalen onverantwoord. Ik zou graag zien dat zij een groot rugnummer dragen, zodat we dat achteraf kunnen melden.”

10) Fietspad of stoep

“Wie fietst op het fietspad of de stoep: uit koers.”

“Wielrennen is de mooiste sport die er is. Het is ook een gevaarlijke sport die risico’s met zich meebrengt. Maar dat betekent niet dat we alle risico’s zomaar moeten accepteren”, aldus Van Emden. “Wij willen een stem, zeker als het over veiligheid gaat. Wij zijn degenen die elke dag ons lijf en leden wagen. We willen een échte vakbond, we willen échte maatregelen om onnodige risico’s van ons beroep weg te nemen. We zijn wielrenners, geen circusdieren.”

