Exclusief voor abonnees Jongste winnaar ooit van EK tijdrijden maar... er liggen nóg wat uitdagingen en records klaar, Remco Thomas Lissens en Dries Mombert

09 augustus 2019

07u00 0 Wielrennen 19 jaar en 196 dagen oud. En toch raast Remco Evenepoel al als een wervelwind door de wielersport. De jongeling is nu al de jongste winnaar op de erelijst van de Ronde van België, de Clásica San Sebastián en het EK tijdrijden. Van welke grote koersen kan Evenepoel nog de jongste winnaar worden?

WK OP DE WEG

Karel Kaers 1934

20 jaar en 46 dagen oud

De jongste winnaar ooit van het WK wielrennen is een Belg, Karel Kaers. In 1934 won de Antwerpenaar in Leipzig de strijd om de regenboogtrui in een sprint voor de Italiaan Learco Guerra en landgenoot Gustave Danneels. De jongste winnaar van het WK sinds het einde van WOII is eveneens een landgenoot: de betreurde Jean-Pierre Monseré. 'Jempi' pakte in Leicester de wereldtitel toen hij 21 jaar en 342 dagen oud was. Haalt Evenepoel dit jaar de WK-selectie, dan kan hij dat record nog scherper stellen.

