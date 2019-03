Jonge wielrenner aangeslagen na dood Stef (19): “Als een renner zo blijft liggen, dan weet je dat het niet goed is” Redactie

19 maart 2019

Jonas Bresseleers (19) is zwaar aangeslagen na de dood van zijn ploegmakker Stef Loos (19). De twee jonge wielrenners namen deel aan een wielerwedstrijd in Doornik. Door het ontbreken van seingevers raakte een groepje met een 30-tal renners van het parcours. Enkele renners werden aangereden door een bestelwagen. Stef was er meteen heel erg aan toe. Hij is overleden aan een hersentrauma. Jonas zelf heeft enkel schaafwonden, maar hij kreeg vooral mentaal een zware klap.