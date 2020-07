Jonge renner (20) laat het leven na val in oefenkoers Wortegem-Petegem, geen onderzoek naar overlijden

Hans Fruyt

04 juli 2020

20u19 1494 Wielrennen Drama bij de herstart van het wielerseizoen. De bijna 21-jarige Niels de Vriendt werd kort na het begin van de oefenkoers in Wortegem het slachtoffer van een hartstilstand. Ondanks drie reanimatiepogingen liet de jonge belofte het leven. Burgemeester van Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, stelt bij VTM Nieuws dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar het overlijden van de renner. “Er was geen aanrijding met een andere renner. Het gaat dus om een spijtige val, maar wel met dodelijke afloop.”



De oefenwedstrijd in Wortegem, een organisatie van de mama van Belgisch profkampioen Tim Merlier, werd al in de eerste ronde opgeschrikt door een valpartij. Daarbij belandde Niels de Vriendt in de sloot naast de weg. Of hij viel door de hartstilstand of het hartfalen na de val kwam, is niet duidelijk.

“Ik was er niet als eerste bij, maar ik was in de buurt”, vertelt ex-prof Paul Van Hyfte, bij VDM-Trawobo ploegleider van de Vriendt. “Nog voor een medisch urgentieteam ter plaatse was, werd Niels gereanimeerd en kwam hij weer bij bewustzijn. Maar dat verloor hij opnieuw. Bij een tweede reanimatiepoging kwam hij weer bij, maar de hulpverleners verloren hem opnieuw. De derde poging om zijn hart weer op gang te krijgen, lukte niet meer.”

De oefenkoers werd stilgelegd en niet meer hernomen. In deze dramatische omstandigheden de enige juiste beslissing. Ook al is bij alle renners de honger om te koersen heel groot. Uit respect voor hun overleden ploegmaat zullen de mannen van VDM-Trawobo morgen niet aan de start komen van de profkoers in Rotselaar.

“Komende vrijdag is er een oefenkoers in Vlierzele: daar zullen we met zo veel mogelijk renners van de ploeg naartoe trekken”, verduidelijkt gewezen Lottorenner Wim Vanhuffel, eveneens ploegleider bij VDM-Trawobo. “Of we ook gaan koersen gaan we nog bespreken. Voor ons team is dit een bijzonder zware dreun.”

Geen strafrechtelijk onderzoek

Burgemeester Luc Vander Meeren stelt bij VTM Nieuws dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar het overlijden. “Op basis van het onderzoek door de lokale politie, is gebleken dat het niet om een verdacht overlijden gaat. Op een bepaald ogenblik is Niels op een lichte helling gewoon gevallen. Er was geen aanrijding met een andere renner. Het gaat dus om een spijtige val, maar wel met dodelijke afloop. Er komt dus ook geen autopsie op het lichaam, tenzij de ouders dat zelf willen. Of we ooit gaan weten wat er precies gebeurd is? Daar vrees ik voor. Voor die ouders blijft dat misschien altijd een raadsel.”



Stille, vriendelijke jongen

Niels de Vriendt was voor het derde jaar actief in het shirt van de ploeg uit Gijzenzele. Vorig jaar koerste hij niet veel. Vanhuffel herinnert zich nog heel goed het debuut van de jongen uit Lede. “In 2018 debuteerde hij in de profkermiskoers in Wanzele”, weet Vanhuffel. “Hij haalde het einde van deze wedstrijd. Voor een jongen van achttien jaar een hele prestatie. Vorig seizoen koerste hij minder. Geen probleem, maar dit jaar verwachtten we van hem iets meer. Toen tijdens de coronacrisis duidelijk werd dat er in juli oefenkoersen georganiseerd zouden worden, lasten we twee ploegtrainingen in. Niels was telkens van de partij.”

Tijdens die trainingen was er geen vuiltje aan de lucht. Dus schreef Niels de Vriendt zich in voor de wedstrijd in Wortegem. Het werd zijn laatste koers. “Niels was een stille jongen”, besluit Wim Vanhuffel. “Was er een meeting van de ploeg was hij steeds aanwezig. Hij was altijd vriendelijk, maar liet zich weinig horen. Ook in de WhatsApp-groep van onze ploeg was hij altijd heel stil. We verliezen een goeie jongen. Dit is niet de eerste hartstilstand in de koers, maar in je eigen ploeg wil je dat niet meemaken.”

Bekijk hier de volledige nieuwsreportage



Massimo Van Lancker (Cycling Vlaanderen): “Opnieuw met de voeten op de grond”

Cycling Vlaanderen, @BELCycling, het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem en de organiserende club wensen alle sterkte aan de familie, vrienden en ploeg (VDM Trawobo Cycling Team) van Niels de Vriendt, alsook aan de organisatoren van de wedstrijd in Wortegem-Petegem 🙏❤ pic.twitter.com/zzZMHaumCu Cycling Vlaanderen(@ CyclingVL) link

