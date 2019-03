Jonge renner (19) overleden na aanrijding tijdens koers: “Het kan altijd dat een seingever een fout maakt. Maar dit is niet normaal” Philippe Ghysens ADN

18 maart 2019

07u37 156 Wielrennen Drie wielrenners die worden aangereden door een bestelwagen, nadat ze in de verkeerde richting worden gestuurd door een seingever. Het gebeurde gisteren tijdens een wedstrijd voor beloften en elites zonder contract, in Melles bij Doornik. De tol is zwaar. Eén van de slachtoffers, de 19-jarige Stef Loos uit Dessel die in levensgevaar verkeerde, is intussen overleden. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws.

Het ongeval gebeurde tijdens de Mémorial Alfred Gadenne, een wielerwedstrijd voor beloften en elites zonder contract die van start ging in Dottenijs. “Een groepje met drie renners werd door een seingever verkeerd gestuurd. Op een onbeveiligd kruispunt werden ze door een bestelwagen gegrepen”, zegt Jef Robert, voorzitter van het team Acrog - Pauwels Sauzen - Balen. De klap was zeer hard. De drie renners raakten gewond en werden naar ziekenhuizen in Doornik en Ronse gevoerd.

Zwaargewond

De 19-jarige Stef Loos was er het ergst aan toe. “Hij heeft een zwaar hersentrauma opgelopen en heeft een klaplong. Ook zijn lever werd geraakt”, klonk het gisteren. De jongeman verkeerde in levensgevaar. Vannacht is Stef aan zijn verwondingen bezweken.



De twee andere slachtoffers waren er minder erg aan toe. Ruben Apers (Lotto Soudal U23) liep diverse breuken in zijn dijbeen en sleutelbeen op en moest geopereerd worden. Ook Jonas Bresseleers raakte gewond, maar minder zwaar. “Fysiek heb ik alleen maar schaafwonden en hier en daar een kneuzing”, getuigt hij op Radio 2. “Maar mentaal is het zwaar: ik heb gisteren toch één van mijn goeie ploegmakkers verloren.”

“Niemand had het door”

“Ik voel me zelfs een beetje schuldig”, vervolgt Jonas. “Op het beslissende kruispunt reed ik op kop van het pelotonnetje en Stef zat in mijn wiel. Had ik niet overgestoken, was het misschien allemaal niet gebeurd. Achteraf zeiden ze dat we niet meer op het parcours zaten, omdat een seingever ons verkeerd had gestuurd of er niet meer was. Maar niemand had dat door. Wij dachten nog altijd dat we naar de twee groepjes voor ons gingen rijden.”

“Het kan altijd dat een seingever een fout maakt. Maar dit is niet normaal. Ik weet zelfs niet wààr we het parcours hebben verlaten. Dus kan ik ook niet zeggen òf er een seingever stond. Ik dacht echt dat ik nog in koers zat.”

Pijn

“Ik lag op de grond en had heel veel pijn”, herinnert hij zich over het moment vlak na de plotse klap. “Ik kon amper bewegen.” Wat later zag hij de twee andere jongens liggen. “Dat zag er écht niet goed uit. Stef was vol in het midden geraakt. Hij heeft echt de zwaarste klap geïncasseerd. Toen ik naar de ziekenwagen werd gebracht, zag ik hem liggen. ‘Shit. Dit komt echt niet goed’, dacht ik.”

De politie heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval. Het parket van Doornik werd op de hoogte gebracht.