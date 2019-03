Jonge renner (19) in coma na aanrijding tijdens koers: zwaar hersentrauma en klaplong Philippe Ghysens

17 maart 2019

22u04 68 Wielrennen Drie renners raakten gewond toen ze vandaag in Melles bij Doornik werden aangereden door een bestelwagen. Ze werden in de verkeerde richting gestuurd door een seingever. Een van hen, Stef Loos (19) uit Dessel, verkeert vanavond nog in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde om 14u30 tijdens de Mémorial Alfred Gadenne, een wedstrijd voor beloften en elites zonder contract die van start ging in Dottenijs. “Een groepje met drie renners werd door een seingever verkeerd gestuurd. Op een kruispunt dat niet beveiligd was, werden ze door een bestelwagen in de flank gereden”, zegt Jef Robert, voorzitter van het team Acrog - Pauwels Sauzen - Balen.

De klap was zeer hard. De drie renners raakten gewond en werden naar ziekenhuizen in Doornik en Ronse gevoerd. De 19-jarige Stef Loos was er het ergst aan toe. “Zijn toestand is nog steeds kritiek”, aldus Jef Robert. “Hij heeft een zwaar hersentrauma opgelopen en heeft een klaplong. Ook zijn lever werd geraakt. Hij is nog steeds in coma.”

De twee andere slachtoffers waren er minder erg aan toe. Ruben Apers (Lotto Soudal U23) liep diverse breuken in zijn dijbeen en sleutelbeen op en moest geopereerd worden. Volgens Carl Roes, ploegleider van Lotto Soudal, was zijn renner buiten levensgevaar. Ook Jonas Bresseleers raakte gewond bij het ongeval.

De politie heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval. Het parket van Doornik werd op de hoogte gebracht.