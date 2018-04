Jonge Franse wielrenner prompt neergeschoten op training: “Zonder reden” XC

19 april 2018

15u57

Bron: DirectVelo 25 Wielrennen Clément Delcros, een 18-jarige Franse wielrenner, werd dinsdagavond prompt door een autobestuurder neergeschoten op training. De jonge Fransman kreeg een kogel door de schouder en reed vervolgens op z’n eentje naar het ziekenhuis. Intussen is Delcros nog aan het revalideren.

“Ik was op het einde van mijn training in de buurt van Toulouse”, doet Delcros zijn verhaal bij DirectVelo. “Toen kwam er een auto aangereden en hoorde ik plots een hevige knal. Ik dacht eerst dat iemand uit die wagen een steentje naar mij had gegooid. In elk geval: ik bloedde hevig aan mijn schouder. Gelukkig was ik in de buurt van het ziekenhuis van Rangueil, waar ik naartoe reed. Daar vertelden de artsen me dat er een kogel van een klein kaliber in mijn schouder zat.”

"Snap er niets van"

Later werd Delcros overgebracht naar het ziekenhuis in Pupan. Gelukkig heeft de kogel geen ernstige schade veroorzaakt. De jonge Fransman mag nu verder thuis revalideren, maar is nog steeds aan het bekomen van het incident. “Ik snap er echt niets van. Ik heb met niemand ruzie, dus waarom schiet er dan iemand zonder reden op mij? Er zijn echt idioten op deze wereld.”

De kans dat de dader gevat zal worden, is eerder klein. “Ik heb niet gezien wie het was en ik weet niet eens met welk automerk de bestuurder reed. Hoe dan ook: ik heb geen schrik om op dezelfde plaats te trainen en ik ben gemotiveerd om snel weer op mijn fiets te kruipen. Het zal me wel geen tweede keer overkomen. Ik kijk uit naar de toekomst”, aldus Delcros.