Jonge Franse renner sterft tijdens wedstrijd na botsing met ambulance

Slecht nieuws uit het wielerpeloton. De amper 20-jarige Mathieu Riebel is omgekomen bij een ongeval tijdens de Tour van Nieuw-Caledonië. De jonge Fransman botste in volle afdaling met een ambulance. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vreselijk incident in de negende etappe van de Tour van Nieuw-Caledonië. Tijdens de afdaling van de col de la Pirogue kwamen twee renners hard in aanraking met een ambulance. Mathieu Riebel overleefde het ongeval niet, Erwan Brenterch kwam er vanaf met een gebroken teen. De wielerronde wordt voorlopig stopgezet.



Riebel kwam uit voor de Franse ploeg VCA du Bourget. Hij was vooral succesvol op de baan en kroonde zich twee jaar geleden nog tot Frans kampioen koppelkoers bij de junioren.