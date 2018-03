Jong talent komt piepen: "De nieuwe Boonen? Dat is nog veel te vroeg" Nico Dick

22 maart 2018

08u49 0 Wielrennen Tegen Elia Viviani en Pascal Ackermann had hij - nog - geen verhaal, maar Jasper Philipsen (20) hield gisteren in De Panne wel snelle jongens als Baptiste Planckaert en Jens Debusschere netjes af. En of we met grote belangstelling uitkijken naar zijn verdere ontwikkeling.

Jasper Philipsen verteerde vorig jaar bijzonder vlot de stap van de junioren naar de beloften. De jonge Limburger won onder meer de Triptyque de Monts et Châteaux, Parijs-Tours en ritten in de Baby Giro, de Tour d'Alsace en de Olympia's Tour. Na het opdoeken van zijn BMC Development Team verhuisde Philipsen naar Axeon Hagens Berman, de Amerikaanse ploeg van Axel Merckx, waar hij zelfs een profcontract mocht ondertekenen. Leuk extraatje: 'Team Merckx' rijdt dit jaar enkele Vlaamse profwedstrijden zoals Nokere Koerse, Handzame Classic en de Driedaagse Brugge-De Panne.

In Nokere (14de) kwam Philipsen naar eigen zeggen tekort. In Handzame voelde hij zich in de finale wel nog fris, maar door een kapot wiel in de laatste vijf kilometer kon hij zich niet mengen in de massasprint. In De Panne kon het talent zich wél meten met de snelle jongens. "Al zag het er op tien kilometer van de streep plots heel slecht uit", deed hij zijn verhaal van de slotfase. "Tijdens de laatste passage door de Moeren zat ik slecht gepositioneerd en verzeilde ik in de tweede waaier. Zo stom! Ik heb mezelf vervloekt, dacht dat alles verloren was, maar ik raapte toch de moed bijeen en - met de steun van enkele andere jongens - kwam ik op vijf kilometer van de finish alsnog aansluiten in de eerste groep. Dan moest ik me ook nog eens een weg naar voor banen om mee te kunnen sprinten. Nu, ik smijt me wel graag, maar dit was niet evident. Als renner van een 'klein ploegske' heb je respect voor die mannen, wil je absoluut geen valpartij veroorzaken. Uiteindelijk kon ik toch sprinten, maar toen Viviani en Ackermann aangingen, geraakte ik ingesloten. Die kloof was meteen onoverbrugbaar. Maar voor die derde plaats had ik uiteraard vooraf getekend."

"Dit is een begin"

Is Philipsen de sprinter waar België al jaren op wacht? "Ach, dit was niet tegen Kittel en Greipel, hé. Maar dit is een begin. Of ik de sprinter word die jullie voor ogen hebben, weet ik niet. Ik ben nog jong en ik moet mezelf nog ontdekken. Ik ben niet traag, dus sluit ik een carrière als sprinter niet uit. Maar ik hou ook van de typische voorjaarskoersen zoals de Ronde van Vlaanderen. Het zou niet verstandig zijn om nu al een definitieve keuze te maken. De nieuwe Tom Boonen? Die vergelijking wordt wel meer gemaakt. Ik ben ook geboren in Mol en hetzelfde type renner. Maar het is veel te vroeg om die vergelijking te maken. Sportief kom ik echter niet aan de enkels van wat Tom ooit heeft gepresteerd."

Zijn eerste test tussen de profs heeft Philipsen alvast vlotjes doorstaan. "De volgende weken rijd ik opnieuw beloftenwedstrijden, meestal met de nationale ploeg. Mijn volgende afspraak bij de grote jongens is de Ronde van Californië (13-19 mei, red.). Een belangrijke rittenkoers voor onze ploeg. Ook op het BK en in het najaar zal je mij nog af en toe zien in profkoersen."