Jolien D'hoore pakt brons in scratch, Belgisch record voor achtervolgers in Manchester DMM

08u18

Bron: Belga 0 AFP Archiefbeeld. Wielrennen Op de tweede wereldbekermanche baanwielrennen van het seizoen is Jolien D'hoore in het Engelse Manchester derde geworden in de scratch. De 27-jarige Oost-Vlaamse moest alleen de Italiaanse wereldkampioene Rachele Barbieri en de Hongkongse Yang Qianyu laten voorgaan.

Robbe Ghys, Sasha Weemaes, Gerben Thijssen en Kenny De Ketele werden vijfde in de ploegenachtervolging. In de kwalificaties reden ze met 3:59.329 een Belgisch record. Ze waren ruim een halve seconde sneller dan de 3:59.951 die ze in april op het WK lieten optekenen.



Moreno De Pauw werd achtste in de scratch, Lotte Kopecky tiende in het omnium.