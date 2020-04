Jolien D’hoore bracht ook vandaag boodschappen rond met de fiets: “Leuk om mensen plezier te kunnen doen” JBE/TLB

12 april 2020

14u14 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook vandaag brachten wielrenster Jolien D’hoore en haar partner Pieter Buyle boodschappen rond met de fiets. Een nobel gebaar waarmee ze ouderen of mensen die in de zorg werken proberen te helpen. VTM Nieuws volgde het duo tijdens hun ronde, die deze voormiddag toch 90 kilometer lang was over hellingen, heuvels en kasseien in Oost-Vlaanderen. “We proberen zo het nuttige aan het aangename te koppelen. Nu hebben we tenminste iets ‘nuttigs' om onze training mee te vullen”, klinkt het.

D’hoore zou zich normaal moeten voorbereiden richting de Olympische Spelen in Tokio, maar door de coronacrisis werden die uitgesteld. Een streep door de rekening voor de 30-jarige profrenster. “Ik keek echt enorm uit naar 2020. Naar het voorjaar, naar de Spelen. Maar dat valt nu allemaal weg. Ik laat alles nu een beetje op mij afkomen en ga ook nog niet echt iets beslissen", zegt ze ook nog. Op de Spelen in Rio pakte D’hoore brons. “Ik ben nu 30, dat is niet meer bij de jongsten. Dan vraag je je soms toch af wat je na de koers gaat doen of wanneer je zal stoppen. Maar het is nu te vroeg om een beslissing te nemen. Dat zou gewoon een emotionele beslissing zijn en dat zou niet goed zijn. “

Lees ook:

Wielrenster Jolien D’hoore levert boodschappen aan huis met de fiets: “Wil vooral iets nuttigs doen” (+)

Tourwinnaars in de bres voor coronaslachtoffers: Contador en Bernal veilen fietsen en truitjes

Van coureur naar koerier: profwielrenners helpen ouderen en zorgverleners tijdens coronacrisis