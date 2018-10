John Lelangue met jaar vertraging dan toch CEO van Lotto-Soudal: 1 doel: centen vinden MG

10 oktober 2018

08u31 0 Wielrennen Minder dan 24 uur na het aangekondigde ontslag van Paul De Geyter, heeft de Lotto-Soudal-wielerploeg een nieuwe CEO. De Belg John Lelangue (47) moet doen wat zijn voorganger De Geyter niet is gelukt. Van Lelangue wordt verwacht dat hij nieuwe sponsors binnenbrengt en het budget van de ploeg verhoogt.

Geen WorldTourploeg die het Belgische Lotto-Soudal niet benijdde toen het in 2014 een langdurige samenwerking met haar sponsors aankondigde. Soudal tekende een verbintenis tot het einde van 2020 en ook fietsenfabrikant Ridley zou tot het einde van 2019 bij de Lottoploeg actief blijven.

En verder stond ook de Nationale Loterij natuurlijk garant voor het voortbestaan van de wielerploeg, zoals dat nu al meer dan dertig jaar het geval is. De toekomst zag er geweldig uit. Maar ondertussen tikt de klok. We zijn eind 2018, koersen op WorldTour-niveau wordt steeds duurder en de renners zijn ook niet goedkoper geworden. Extra financiële inbreng is dus welkom.

