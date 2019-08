John Degenkolb tekent voor twee seizoenen bij Lotto Soudal LPB

22 augustus 2019

10u28 0 Wielrennen De Duitser John Degenkolb ruilt Trek-Segafredo voor Lotto Soudal. De oud-winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix tekende een contract tot eind 2021 bij de Belgische WorldTour-formatie.

Naast zijn overwinningen in beide voorjaarsklassiekers boekte Degenkolb ook sprintzeges in de Vuelta (10), Tour (1) en Giro (1). Ook Gent-Wevelgem, Parijs-Tours en de Vattenfall Cyclassics staan op zijn erelijst.

“Uit de gesprekken met Lotto Soudal is gebleken dat er veel parallellen zijn tussen hun en mijn doelen”, zegt Degenkolb in een persbericht. “Het is logisch dat een Belgische ploeg met een lange geschiedenis in het wielrennen wil uitblinken in de klassiekers. Dat wordt de betrachting voor het eerste deel van het seizoen. Daarnaast ben ik niet traag aan de finish, vooral na een zwaardere wedstrijd. Maar ik kijk er eveneens naar uit om samen te werken met Caleb Ewan, die zonder twijfel onze sprinter nummer één is voor zijn specifieke doelen. Met mijn ervaring kan ik een toegevoegde waarde betekenen voor hem en het team. De ploeg is vaak actief op twee of drie fronten waardoor we meer kans hebben op een goed resultaat. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik een leeftijd heb om goeie resultaten te behalen op het hoogste niveau, om te blijven presteren in de belangrijkste wedstrijden. Ik ken de koersen, de parcoursen en heb de fysieke capaciteiten. Ik kijk er nu al naar uit om het seizoen 2020 voor te bereiden en iedereen te leren kennen.”

Philippe Gilbert

Lotto Soudal kondigde deze week ook de komst van Philippe Gilbert aan. De oud-wereldkampioen tekende voor drie jaar en verlaat Deceuninck-Quick.Step. Degenkolb is ervan overtuigd dat de twee een heel complementair duo kunnen vormen. “We kunnen het goed met elkaar vinden, ik bewonder hem als één van de beste klassieke renners en met zijn stijl van koersen komen er zeker kansen voor elk van ons. De komende weken zijn de Vuelta en het WK mijn doelen om mijn driejarige periode bij Trek-Segafredo op een goeie manier af te sluiten.”

Marc Sergeant, sportief manager bij Lotto Soudal, mag na Gilbert met Degenkolb dus een tweede grote naam verwelkomen in zijn team.

“Met John Degenkolb en Philippe Gilbert hebben we twee kleppers binnengehaald”, zegt Sergeant. “John is snel na een zware koers en dat maakt een groot verschil als je bijvoorbeeld met twintig renners naar de meet gaat. Ik hoop dat we de komende jaren de beste Degenkolb te zien krijgen, waarvan ik overtuigd ben dat hij dat in zich heeft. Als ploeg heb je bepaalde renners nodig als uithangbord en dat heeft meestal een goeie impact op de andere jongens. John heeft heel veel ervaring en een grote geloofwaardigheid in het peloton. Hij heeft zelf aangegeven dat hij kansen wil afdwingen en proberen grijpen. We kunnen samen zeker mooie objectieven vooropstellen. Hij is flexibel qua programma en hij wil zich zeker ook inzetten voor Caleb Ewan. Dat we een toprenner uit Duitsland kunnen binnenhalen, is ook een mooie binnenkopper voor onze partner Soudal, waarvoor de Duitse markt heel belangrijk is.”