Johan Museeuw zou graag nog Monumenten zien in het najaar: “Als signaal aan de maatschappij dat we het virus dood kunnen doen” KDW/DMM

12 april 2020

13u40 10 Wielrennen Ook voor een drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix zijn het lastige dagen. Bij gebrek aan Helleklassieker keek Johan Museeuw bij ons vooruit op wat er nog komen kan. “Als we geen Monumenten en grote rondes meer krijgen, dan vrees ik voor de wielersport.”



Hoe vult Johan Museeuw zijn dagen in lockdown? Met fietsen natuurlijk, of wat had u gedacht? De 54-jarige Gistelnaar heeft deze week al meer dan 850 kilometer op de teller. “Het is mijn uitlaatklep. Ik heb voor de rest niets te doen. Dit zijn vooral de weken dat ik bij mensen ben en ga fietsen. Veel in groepen. Veel in hospitality, VIP-toestanden en zo. Vandaag ging ik normaal met 2.000 genodigden op Carrefour de ‘l Arbre gezeten hebben.”

“Nu ben ik alleen met mijn zoon Stefano. We zijn de hele dag op elkaar aangewezen. Van bij het ontbijt tot ‘s avonds bij het glaasje rode wijn. Voor de rest zie je niemand of probeer je niemand te zien. Snel naar de winkel gaan, dat is bizar. Als je dan een afhaaldienst probeert, dan sta je daar zo’n 5 meter van elkaar. Dan begin je na te denken. Wat is dit, wat is er nu gebeurd? Ik heb er maar één woord voor: de wereld is zich aan het resetten.”

Museeuw houdt net als veel anderen contact met renners en voormalige collega’s via sociale media. “Wij hebben nog het geluk dat we buiten mogen fietsen. Ik heb contact met buitenlanders en zij zitten elke dag op de rollen. Dat is moeilijk vol te houden. Ik weet niet hoe ik in mijn tijd op deze periode zou gereageerd hebben. Je bent in december aan het opbouwen, de vorm zit goed in januari en februari en dan is het eneens ‘tjak’ gedaan.”

Ik zou opteren om toch zeker de Monumenten te gaan rijden. Dat zijn de wedstrijden waarvoor de mensen vandaag naar buiten zouden komen. Johan Museeuw

Bokaal

Terwijl het voorlopig onduidelijk is wat er met de wielerkalender moet gebeuren, pleit Museeuw voor een oplossing. “Ik weet dat het een moeilijk verhaal is voor UCI en organisaties als ASO om nu samen te gaan werken, maar ik zou er toch voor opteren om de wielersport in één bokaal samen te zetten. En van daaruit zaken te gaan pikken met mensen die daar kennis van hebben. Ik zou opteren om toch zeker de Monumenten te gaan rijden. Dat zijn de wedstrijden waarvoor de mensen vandaag naar buiten zouden komen. Dat zal in oktober ook zo zijn.”

“De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kunnen gerust in september of oktober. Waarom ook niet? De hoge temperaturen zijn dan toch al weg. Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik kunnen dan ook plaatsvinden. Ik zou ook kiezen voor een Tour van tien dagen en een Giro en een Vuelta in elkaar te steken van één week. Dat is organisatorisch heel moeilijk, maar als ze het kunnen, dan zullen ze organiseren.”

We zitten in een heel apart jaar, ik had hier ook nooit aan gedacht. Je ziet zo’n dingen alleen maar in films Johan Museeuw.

Koersen als signaal

Voor Museeuw is een wielerjaar zonder Ronde van Vlaanderen of Tour ondenkbaar. “We zitten in een heel apart jaar, ik had hier ook nooit aan gedacht. Je ziet zo’n dingen alleen maar in films. Het kan dat we in 2020 geen koers meer hebben. Met de signalen die ik hoor, zou het kunnen, als we geen verbetering zien in de situatie eind april-begin mei”.

Al blijft Museeuw toch liever positief. “Ik denk dat we nog wielrennen zien dit jaar. Als we eind juni al een BK zouden zien, dan zou dat fantastisch zijn. Alleen al om als signaal te tonen aan de maatschappij dat er verbetering is. Dat we goed gewerkt hebben en dat we er alles aan moeten blijven doen om het virus dood te doen.”

“Zolang we geen sport zien, dan is er ook geen verbetereing in de toestand rond het virus. Een Ronde van Vlaanderen in het najaar, met alle voorzorgsmaatregelen die er moeten zijn, zou een mooi teken zijn. Men kan in de wielersport spreiden naar september, oktober en in slechtste geval november. Ik weet dat er dan cylcocross is, maar soit, dan moeten Wout van Aert en Mathieu van der Poel maar later beginnen crossen”, aldus Museeuw.



Ingekorte Tour

Ook over de Tour wil ‘de Leeuw van Vlaanderen’ positief zijn. Al ziet hij het niet zitten om de Ronde van Frankrijk zonder publiek te laten doorgaan. Museeuw pleit voor een ingekorte versie. “Ik ken ASO een beetje, zij gaan er alles aan doen om te organiseren. Een later tijdstip is moeilijker voor hen, maar het kan wel. Ze wachten zo lang mogelijk af om te zien hoe de situatie zal evolueren.”

“Er moet een regeling mogelijk zijn. Laat alle renners op voorhand testen, dat moet doenbaar zijn voor het grootste fietsevenement ter wereld. Het moet ook geen drie weken zijn. Tien dagen is voldoende. Het zou een goed signaal zijn voor zwaar getroffen landen als Spanje, Frankrijk en Italië als de koers kan doorgaan, ook al is het dan in een ingekorte versie. Het zou een groot feest zijn.”

Dat er dan wellicht een Tour aankomt op verschillende snelheden, is voor Museeuw geen probleem. “Dat vind ik vandaag niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat wedstrijden als de Tour en de wielermonumenten weer kunnen doorgaan. Desnoods met renners die fysiek minder klaar zijn, dan is dat maar zo. Het is ook daar een signaal naar de buitenwereld toe dat we het virus dood kunnen maken.”



Als we dit jaar geen Monumenten, Tour, Giro of Vuelta meer krijgen, dan vrees ik voor de wielersport.” Johan Museeuw

“Ik vrees voor de wielersport”

Museeuw vindt dat alle partijen er belang bij hebben dat het wielerseizoen in het najaar doorgaat. “Eerst en vooral om aan de maatschappij te tonen dat er verbetering is in de strijd tegen het virus. Voor de renners is het belangrijk om nog weer in competitie te komen. En tot slot voor de sponsor. We spreken over miljoenen euro’s aan investeringen in wielerteams die op dit moment nul euro return opleveren.”

“Om dat fenomeen een beetje te dempen zou het goed zijn dat we nog wedstrijden te zien krijgen op tv dit jaar. Dat moeten dan - helaas voor andere wedstrijden - de Monumenten en de Tour, Vuelta en Giro zijn. Als we dat niet meer krijgen, dan vrees ik voor de wielersport.”