Johan Museeuw verkent finale van Milaan-Sanremo met vernieuwde Poggio: “Wedstrijd kan bepaald worden in de afdaling” STV

07 augustus 2020

14u12 0 Milaan-Sanremo Morgen wordt met Milaan-Sanremo eindelijk het eerste wielermonument van het seizoen gereden. Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck ging samen met Johan Museeuw de finale met specifiek de vernieuwde Poggio verkennen. “Ik moet eerlijk zijn, ik was altijd blij als ik hier beneden was”, bekent Museeuw.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door het slechte weer in de herfst liep de traditionele scherprechter van Milaan-Sanremo beschadigingen op. De herstellingswerken liepen op in de miljoenen en even werd gevreesd dat de Poggio niet op tijd klaar zou zijn, maar niets is minder waar. Museeuw bevestigt dat de scherprechter er goed bij ligt: “Er zijn mooie, nieuwe stukken asfalt, perfect voor de renners.” Daarna ging Museeuw nog verder richting de aankomst op de Via Roma: “Hier hebben al die spannende ontknopingen plaatsgevonden. Als ik hier kom, komt het haar op mijn armen recht. Memories.”

De West-Vlaming eindigde één keer op het podium van La Primavera, in 1992. Verder werd hij nog eens 8ste en twee keer 12de. Voor morgen heeft “De Leeuw” een verrassende naam in petto. Geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet of Philippe Gilbert. “Arnaud Démare, maar ik droom een klein beetje dat Wout van Aert hier op de Via Roma het eerste Monument van z’n carrière wint. Ik blijf erbij, ik zie in hem een nieuwe Roger De Vlaeminck”, sloot Museeuw af.

Lees ook: “Eén keer pech, één keer bijna bingo”, Oliver Naesen trekt met speciaal gevoel naar Primavera: “Er is iets mogelijk” (+)