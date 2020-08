Johan Museeuw verkent finale Ronde van Lombardije: “Ja, Remco Evenepoel gaat winnen” XC

14 augustus 2020

14u01

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Morgen staat met de Ronde van Lombardije het tweede wielermonument van het seizoen op het programma. Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck ging samen met Johan Museeuw de finale van de Italiaanse koers verkennen. Ook de ex-wereldkampioen is ervan overtuigd dat Remco Evenepoel zal zegevieren.



Johan Museeuw verkende voor ons het parcours van de Ronde van Lombardije. Volgens hem begint de koers pas echt op de Madonna del Ghisallo, op ruim zestig kilometer van de streep. “Alle renners, en zeker de favorieten, weten dat de wedstrijd hier aanvangt.”

Remco Evenepoel start morgen als dé grote favoriet in zijn allereerste Monument. Dat weet ook Museeuw. “Ik heb de laatste dagen gezien, wat ik gezien heb. Hij straalt rust uit, stress kent hij niet. Of Remco gaat winnen? Dat zou straf zijn, maar ik geloof erin. Ik weet hoe moeilijk het is om een Monument op uw palmares te zetten. Maar ja, Remco Evenepoel wint op jonge leeftijd de Ronde van Lombardije.”

Als Evenepoel slaagt in zijn opzet, wordt het goudklompje van Deceuninck-Quick.Step de jongste naoorlogse winnaar van een Monument én volgt hij de ­betreurde Jean-Pierre Monseré op als jongste naoorlogse winnaar van de Italiaanse klassieker. Bij ons zit u op de eerste rij voor de ‘koers van de vallende bladeren’, want u kan de wedstrijd live bekijken op HLN.be.

