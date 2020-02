Johan Bruyneel start met subtiele knipoog naar 9 Tourzeges sportmanagementbedrijf op DMM

04 februari 2020

03u15 0 Wielrennen Johan Bruyneel keert indirect terug naar de sport. De voormalige wielrenner en ploegmanager van Lance Armstrong heeft een sportmanagementbedrijf opgericht: 7evenPlusTwo.

Negen keer won Johan Bruyneel de Tour als ploegmanager van US Postal, Discovery Channel en Astana. Zeven keer was dat met Lance Armstrong, twee keer met Alberto Contador. Ver moet een mens dus niet zoeken achter de keuze voor de naam van zijn sportmanagementbedrijf 7evenPlusTwo.

“Wat ik doe heeft niets met professionele wielersport te maken. Ik was 53 toen ik mijn levenslange schorsing kreeg. Het kan niet zo zijn dat WADA en de UCI gaan bepalen hoe de rest van mijn leven eruit ziet. Ik moet niet in een hoekje blijven zitten. Ik het recht op een inkomen. Er is veel tijd gegaan over dit project. Ik heb veel nagedacht en nagevraagd”, aldus Bruyneel in een interview met onze krant.

Bruyneel wil met z'n bedrijfje samenwerken met atleten uit verschillende sporten. De bedoeling is daarbij om met een managersfunctie de sporters in kwestie bij te staan. Van carrièreplanning tot contractonderhandeling. Verder wil Bruyneel ook sportevenementen helpen organiseren en promoten.

Het bedrijf van Bruyneel is met een nagelnieuwe site gelanceerd. “Creating and managing sporting legends”, is de slagzin. Onze 55-jarige landgenoot kreeg drie jaar geleden een levenslange schorsing in het wielrennen opgelegd voor zijn betrokkenheid in de dopingzaken rond Lance Armstrong. Het is voorlopig nog niet bekend of er sporters zijn aangesloten bij Bruyneel.