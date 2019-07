Exclusief voor abonnees Johan Bruyneel openhartig over verleden en heden: “Als ik nu terugkijk, denk ik: godverdomme, wat was ik voor een klootzak” Marc Ghyselinck

17 juli 2019

05u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Het zijn ruwe jaren geweest voor Johan Bruyneel (54). Hij is levenslang geschorst, gescheiden, en van zijn vergaarde fortuin is nog slechts een financiële puinhoop overgebleven. “Een vriend zei me: ‘Ik ­versta niet hoe jij nog rechtstaat.’” Uit het dal klimt hij weer naar boven. “Ik ben ­content met de mens die ik nu ben.”

Gisteren rustdag in de Tour, ook voor ­Johan Bruyneel. Hij werd niet gebeld uit de studio in Aspen, Colorado, voor zijn dagelijkse podcast waarin hij zijn licht laat schijnen over de voorbije Touretappe en met beangstigende precisie voorspelt hoe de volgende rit gaat verlopen. Bruyneel mag dan een outcast zijn sinds het vernietigende USADA-rapport uit 2012 over georganiseerd dopinggebruik binnen de wielerploegen van Lance Armstrong, zijn kennis en opinie over wielrennen worden nog erg gewaardeerd.

Bruyneel en Armstrong halen in de categorie Sports & Recreation de hoogste luisterdichtheid op iTunes en Spotify. En dat doet hem deugd. “Het gaat erg goed, ik krijg veel reacties. Mensen zijn blijkbaar nog altijd geïnteresseerd in mijn mening. Ik ben er in de Giro mee begonnen, samen met Lance. Hij vroeg: ‘Doen we er nog één voor de Tour? Met mij, of wil je liever alleen?’ ‘Alleen’, zei ik. Ik spreek graag over de technische kant van de koers, voor ­Lance is het meer een talkshow.”

