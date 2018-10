Johan Bruyneel maakt komaf met ex-teamarts die tegen hem getuigde voor strafvermindering: “Het WADA heeft een pact gesloten met de duivel” MDB

29 oktober 2018

23u07

Bron: Twitter 0 Wielrennen Johan Bruyneel kreeg vorige week te horen dat zijn schorsing verlengd werd voor zijn aandeel in de dopingzaak rond Lance Armstrong. Tien jaar werd levenslang omdat Luis Garcia del Moral tegen hem getuigde. Dat de voormalige teamarts van US Postal zo strafvermindering kreeg, kan er bij Bruyneel niet in. Dat laat hij duidelijk merken op Twitter.

Door zijn getuigenissen tegen voormalig ploegleider Johan Bruyneel werd de levenslange schorsing voor Luis Garcia del Moral teruggedraaid naar een kortere schorsing, die eigenlijk al is afgelopen. Dat zit Johan Bruyneel dan ook dwars. “Deze persoon is wat men een echte rat noemt, ook al wordt hij ‘El Gato, de kat’ genoemd”, vertelde onze landgenoot op Twitter. “Een Machiavellistisch en luguber persoon... Als klap op de vuurpijl heeft hij bekend dat hij jaren voordat hij bij US Postal aan de slag ging jongeren dopeerde en ook dat hij jaren nadat hij het team verliet renners dopeerde.”

“Nu laten ze hem opnieuw werken in het wielrennen. USADA - Tygart - (het hoofd van het Amerikaanse Antidopingagentschap red.) en WADA hebben een pact gesloten met de duivel om hun doel te bereiken. Dat doel is altijd geweest: sommige hoofden als trofee gebruiken en de medailles dragen. Niet meer, niet minder.”

Ese personaje es lo que llamamos una auténtica “rata”, aunque su apodo era “el gato”.

Persona machiavelica y lúgubre...

Y para colmo, confesó que dopaba a jóvenes años de entrar en US Postal, y también que dopó a ciclistas años después de salir del equipo... (1/2)... https://t.co/NtS4U9Rxvb Johan Bruyneel(@ JohanBruyneel) link

(2/2) Y hoy le permiten de trabajar de nuevo en el ciclismo.

USADA (Tygart) y WADA hicieron un pacto con el diablo para poder llegar a su objetivo. Y su objetivo era y ha sido siempre: tener algunas cabezas como trofeo y ponerse las medallas. Ni más ni menos! https://t.co/NtS4U9Rxvb Johan Bruyneel(@ JohanBruyneel) link