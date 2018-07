Jens Keukeleire is weer thuis na kuitbeenbreuk in de Tour: "Mijn zoontje is heel enthousiast" DMM

18 juli 2018

09u44 0 Wielrennen Jens Keukeleire is weer thuis na zijn onverwachte opgave in de Tour. Onze 29-jarige landgenoot verliet het wielercircus in Frankrijk na een valpartij op weg naar Roubaix, maar "de échte domper kwam er pas toen ik werd afgezet aan de luchthaven".

Het mag niet zijn voor Jens Keukeleire. Na een virale infectie in het voorjaar sloeg het noodlot in de Ronde van Frankrijk opnieuw toe met een kuitbeenbreuk en geraakte ligamenten in de knie. "Ik draag een brace om alles te stabiliseren. Eén onverwachte beweging kan zware gevolgen hebben, dus ik moet voorzichtig zijn."

Een sinecure is dat niet voor Keukeleire. "Mijn zoontje heeft me een hele periode niet gezien en hij is uiteraard enthousiast. Die brace heeft zijn nut dus meteen al bewezen."

Hoe dan ook volgt deze week een immobiele periode voor de winnaar van de Baloise Belgium Tour. Keukeleire mag in principe wandelen, maar neemt voor de zekerheid toch enkele dagen platte rust. Daarna beginnen een zestal weken revalidatie. "Ondertussen doe ik wat ik kan: ijs leggen, versterkende voeding innemen en eind deze week hopelijk al eens zwemmen."

"Het blijft een breuk, hé. Ik zou graag zo snel mogelijk terugkeren. Daarom zat ik net voor mijn vertrek uit de Tour even samen met de ploegleiding. We hebben een datum vooropgesteld, want anders pieker ik daar te veel over. Ik wil terugkeren voor de Belgische najaarskoersen in september. Koolskamp Koerse, Lichtervelde enzovoort. Dat zijn wedstrijden in eigen streek die ik graag doe. Daarna volgt nog de Tour of Guangxi om het seizoen af te sluiten."

Voor het allemaal zover is, heeft Keukeleire wel iets om zich aan op te trekken. "Ik word begin augustus inderdaad voor de tweede keer vader. Ik kijk ernaar uit om de laatste weken van de zwangerschap mee te maken. Dat zijn dingen in het leven die belangrijker zijn dan de koers." (DMM)