Jelle Wallays herleidt horrorcrash in San Juan tot zijn essentie: “Mijn hoofd eraf en ik kan koersen” Joeri De Knop in Argentinië

31 januari 2019

06u30 0 Wielrennen U schrikt, bij het bekijken van deze foto? Terecht. Maar wees gerust: het gaat ‘Wally’ (29) na zijn horrorcrash maandag in de Ronde van San Juan verbazend goed. “’t Is simpel: me kop d’eraf en kun kik koersen, hé.” Een monoloog vol West-Vlaamse gemoedelijkheid en spontaniteit.

“Tot het moment dat ik in de ambulance belandde, is het één zwart gat. Door die harde klap op mijn hoofd zal dat ook zo blijven, denk ik. Ze vielen voor me en ik werd erover gekatapulteerd. Dat is het enige wat ik me kan herinneren.”

