Jelle Wallays breekt bovenkaak na zware val in tweede rit Ronde van San Juan JDK

29 januari 2019

04u48 0 Wielrennen Het ene jaar is duidelijk het andere niet voor Jelle Wallays in de Ronde van San Juan. In 2018 won hij nog de voorlaatste etappe van de Argentijnse rittenkoers, gisteren eindigde de tweede rit voor de 29-jarige West-Vlaming in een lokaal ziekenhuis.

Wallays kwam op ongeveer tien kilometer van de finish in Lago Punta Negra zwaar ten val, samen met enkele renners uit Zuid-Amerikaanse nationale selecties. De diagnose daar was niet min. «Jelle heeft een aangezichtstrauma opgelopen», meldde Maarten Meirhaeghe, de ploegdokter van Lotto-Soudal die Wallays begeleidde. «Hij is één tand kwijt en er is één tand afgebroken. Ook liep hij een fractuur op in de bovenkaak waar de tand zat en een snijwonde in de bovenlip. Jelle heeft ook een hersenschudding en moet één nacht in observatie blijven. Hij was wel de hele tijd bij bewustzijn.»

De ploegmaats van Wallays reageerden na afloop van de rit aangeslagen op het voorval. «Ik ben blij met mijn vierde plaats, maar mijn gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar ‘Wally’», aldus Jens Keukeleiire. «Ik heb de val zelf niet gezien», reageerde Tiesj Benoot. «Feit is wel dat er té veel nutteloze valpartijen gebeuren in deze ronde door het soms onverantwoorde, gevaarlijke rijgedrag van de onervaren nationale selecties.»