Jelle Vanendert imponeert op de Muur van Hoei: "Valverde verliest de koers door Vanendert. Die trok zo lang hard door" Mike De Beck

18 april 2018

17u30

Bron: Twitter 0 Wielrennen Tim Wellens was vandaag in de Waalse Pijl de absolute kopman van Lotto-Soudal. Op de Muur van Hoei draaide het echter iets anders uit. Jelle Vanendert bepaalde het tempo aan de voet van de slotklim en trok die geweldige inspanning zelfs helemaal tot boven door. Goed voor een schitterende derde plek voor onze landgenoot.

"Ook van Jelle Vanendert verwacht ik iets. Ik heb hem in twee jaar niet zo sterk gezien. Valverde kloppen zal hij niet doen, maar top tien kan zeker." Zeg dat Mario Aerts het gezegd heeft in onze krant van vandaag. Valverde kloppen zat er inderdaad niet in, maar Vanendert was er met zijn derde plek wel bijzonder dicht bij. Het Belgische lichtgewicht reed misschien wel de snelste beklimming van de Muur van Hoei van de dag om op zijn 33ste zijn beste prestatie neer te zetten in de Waalse Pijl. In 2012 werd hij al vierde. In 2011 en 2014 was een zesde plek telkens zijn deel.

"Het kostte me zes jaar om te begrijpen dat het het beste was om te voorkomen dat Valverde aan de voet van de Muur van Hoei over verse benen kon beschikken. Vandaag moest hij aan het werk", vertelde Vanendert op de persconferentie na de koers. Op Twitter kreeg onze landgenoot alvast heel wat schouderklopjes voor zijn knappe prestatie. "Valverde verloor de koers voor Vanendert. Die trok zo lang hard door dat hij simpelweg niet kon meeschuiven toen het nodig was", klonk het zelfs bij een wielerfan. "Straf van Vanendert om derde te worden als knecht", stuurde nog iemand de Twitterwereld in.

"Met andere tactiek kon ik misschien tweede worden"

"Ik ben heel tevreden met deze derde plaats", vertelde Vanendert op de website van de Waalse Pijl. "Het is mijn favoriete week van het jaar. We zijn begonnen aan de koers met Tim Wellens als leider en we wilden aanwezig zijn in de finale. Ik moest een lange sprint plaatsen voor Tim, maar ik zag op 200 meter van de streep dat hij niet meer in mijn wiel zat. En daar was Julian Alaphilippe plots! Ik klom de Muur van Hoei op mijn eigen tempo op en hield nog een beetje kracht over voor de laatste bocht. Met een andere strategie, door wat later aan te gaan, had ik misschien tweede kunnen worden. Maar ik had niet kunnen winnen."

"Vraag is niet of Wellens en Benoot Ardense klassieker kunnen winnen, maar wel wanneer"

Vanendert ziet wel mogelijkheden voor zijn ploegmakkers Tiesj Benoot en Tim Wellens. "Het moet mogelijk zijn voor Benoot en Wellens om in de toekomst een Ardense klassieker te winnen. Te beginnen misschien met Tim zondag in Luik-Bastenaken-Luik. De vraag is misschien niet of ze kunnen winnen, maar wel wanneer. Je moet geduld hebben."

Valverde verliest de koers door Vanendert. Die trok zo lang hard door, dat hij simpelweg niet kon schuiven toen het nodig was. #waalsepijl John den Braber(@ JohndenBraber) link

Hoe sterk was Jelle Vanendert? Had ie door dat Tim niet mee was? Had ie dan nog wat over? Smullen dit wielerjaar elke keer opnieuw van Dwars door west vlaanderen tot nu en dan moet L-B-L nog vollen en dan ben ik klaar voor Giro en tour! #FlecheWallonne Arnold C(@ ArnoldC24) link

Vanendert coming back to form, didn't see that coming either. Good to see sublimit(@ ParallelsunsM) link

Straf van Vanendert om 3e te worden als knecht! Is ongeveer beginnen versnellen aan de voet van de muur en heeft het volgehouden tot het eind. šŸ’ŖšŸ™ŒšŸ„‰ #FlecheWallone #LottoSoudal Wannes Allemeersch(@ wanez13) link