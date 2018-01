Jay McCarthy wint als eerste Australiër de Cadel Evans Great Ocean Road Race Redactie

Bron: Belga 1 Wielrennen Australiër Jay McCarthy van wielerploeg Bora-hansgrohe heeft vandaag de Cadel Evans Great Ocean Road Race gewonnen, de eendagskoers die sinds vorig jaar op de WorldTour-kalender staat. Na 164 kilometer over de schitterende kustwegen ten zuidwesten van Melbourne won hij in de sprint voor de Italiaan Elia Viviani (Quick-Step) en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Dries Devenyns (Quick-Step), een van de handvol Belgische coureurs aan de start, eindigde vierde.

Het peloton startte en finishte in Geelong, en deed onderweg Barwon Heads aan, Cadel Evans' 'thuis', de enige Australische wielrenner die de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. De eerste editie van de wedstrijd in 2015 was bedoeld als een soort lokaal eerbetoon aan de BMC-renner, die destijds een punt zette achter zijn lange carrière. In zijn laatste professionele wedstrijd, waar tienduizenden toeschouwers voor opdaagden, was het evenwel niet Evans die won. Gianni Meersman (Etixx-Quick-Step) versloeg hem toen in de sprint.

Vandaag animeerde een groep van vijf renners de koers, met Alex Porter en Samuel Welsford (Kordamentha Real Estate), Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), Pavel Kochetkov (Katusha-Alpecin) en Robert De Greef (Roomport-Nederlandse Loterij). Ze bouwden een voorsprong op tot 6 minuten en 30 seconden. Maar op een vijftiental kilometer van de streep werden de laatste vluchters uiteindelijk gegrepen: de Deen Hansen en de Rus Kochetkov.

Na een Tour Down Under die bijzonder heet was, steeg het kwik weer uit boven de 40 graden. Het is de eerste keer dat een Australische renner de Cadel Evans Great Ocean Road Race wint. Jay McCarthy, 25 jaar, behaalde zijn tweede overwinning bij de profs, na een overwinning in 2016 in de Tour Down Under.