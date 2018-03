Jawel, Wout van Aert kan 250 km aan: "Ik had het laatste uur nog voldoende kracht in de benen" Nico Dick

26 maart 2018

09u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Voor de laatste twijfelaars: Wout van Aert (23) kan ook een klassieker van meer dan 200 kilometer aan. Met wat meeval kan hij dus ook in de Ronde en Parijs-Roubaix een rol van betekenis spelen. "Misschien", blijft hij bescheiden. "Maar ik kijk nu eerst uit naar Dwars door Vlaanderen." Daar heeft hij al weken zijn zinnen op gezet.

Een klassieker van 200 kilometer, dat was voor Van Aert een haalbare kaart, zo bleek de voorbije weken. Het was maar de vraag hoe zijn benen en lichaam zouden zijn na 250 kilometer. Goed dus. In de finale van Gent-Wevelgem peddelde de Kempenaar gisteren vlot mee met de andere toppers. "Je hoort me niet klagen over dat laatste uur", reageerde hij in de Vanackerestraat tevreden.

